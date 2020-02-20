Зеленський дуже змінився за останні пів року, – журналіст розкрив деталі великого інтерв'ю

Про велике інтерв'ю з Володимиром Зеленським, звільнення Андрія Богдана, вибори на ОРДЛО та участь у місцевих виборах проросійського блогера Анатолія Шарія – в програмі "Що це було" із Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів гендиректор Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко.

Про велике інтерв'ю з Зеленським

Я побачив людину, яка дійсно хоче ввійти в історію і щось зробити для України. Я це кажу відверто. Мені не цікаві гроші. Я заробляв і буду заробляти. Це не моя мотивація.

До слова: Велике інтерв'ю з Зеленським – що наговорив президент і чому вірити не варто

Я питав про владу. Він сказав, що для нього це відповідальність і він хоче допомогти. Я думаю, що він був щирим і значно змінився за останні пів року, адже дізнався багато нового. Десь в вересні у нас була зустріч і зараз – це дві різні людини.

Довідка. Президент України Володимир Зеленський під час своєї робочої поїздки до Львівської області дав ексклюзивне інтерв'ю інформаційному агентству Інтерфакс-Україна.

Одна справа, він розуміє проблеми, міжнародні больові точки і багато внутрішніх. Інша справа – він шукає інструменти, як реалізувати свої цілі. Точніше кажучи, людей. Інструменти – це люди. І от з кадрами, як я зрозумів, дійсно є серйозна проблема, яку він намагається вирішувати. Це важко, не просто, його за це болить душа. Команда, з якою він прийшов у парламент, не завжди якісна. Він розуміє, що в уряді теж є проблеми.

Про відставку Андрія Богдана

Я його спитав про ставлення до конфліктів в команді. Він відповів, що це дуже заважає працювати, адже втрачається час або люди. Сказав, що 100% будуть втрачати людей. Те, що для нього (президента, – 24 канал) цей конфлікт болів – було видно. Думаю, що вже тоді було рішення про відставку (йдеться про Андрія Богдана, – 24 канал).

Більше про рішення звільнити Богдана – читайте за посилання

Про вибори на Донбасі

Одразу скажу, що виборів по всій території ОРДЛО, звичайно, не буде ніяких. А спроба розділити ці території на сектори – спочатку маленькі, в селі чи районі ввести цей режим і подивитись, як воно працює, то така ідея з українського боку є.

Більше про спільне патрулювання на Сході України – читайте за посиланням

Що відомо про вибори на Донбасі? Під час Мюнхенської конференції Володимир Зеленський заявив, що хоче провести вибори на Донбасі у жовтні 2020 року, як і на усій території України.



Втім, як наголосив президент, зробити це без елементарних безпечних і політичних умов, порушуючи Конституцію України та міжнародні стандарти демократичних виборів, неможливо.

Про скандального блогера Анатолія Шарія

Шарій – це здібна людина. Йому реально взяти бар'єр, особливо на місцевих виборах. Вже в деяких областях може з'явитися партія блогерів у радах. Шарій – це заклик до всіх інших небездарних і талановитих людей. Цього блогера дивляться не як журналіста-розслідувача, а як людину, яка говорить те, що подобається чути. Зокрема, і те, що "Майдан – це переворот", що "зараз у владі соросята" і, взагалі, "нас продали Заходу".

Більше про ймовірну участь Шарія на місцевих виборах – читайте за посилання

Хто такий Анатолій Шарій?Проросійський блогер, який народився у Києві. Він неодноразово негативно говорив про Україну, а особливо про Майдан і українських військових. Зокрема, Шарій в одному зі своїх блогів назвав події на Донбасі "громадянською війною".