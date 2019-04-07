Зеленський готовий до переговорів з Путіним

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним щодо питання війни і миру на Донбасі.

На запитання в ефірі телеканалу "Україна", чи готовий Зеленський до перемовин з Путіним, він відповів коротко: "Так".

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Але жертвувати територіями і людьми ми не будемо ніколи. Цілісність України повинна бути константою (величиною, значення якої не змінюється, – ред.),

– наголосив кандидат у президенти.

На запитання, скільки часу він собі дає для вирішення питання війни і миру на Донбасі, Зеленський відповів, що цей процес не може бути довгим.

"Для першого етапу – це припинення вогню на сході – ми не можемо собі взагалі дозволити якийсь довгий процес. Ми розуміємо, що кожен день – це кожне життя, кожна людська доля. У нас немає можливості, як у спорті, розминатися. Тут треба вже підходити і виконувати своє завдання", – сказав кандидат на посаду глави держави.

Боротися з Росією, яка 5 років тому розв'язала війну на Донбасі, Зеленський планує за допомогою санкцій Заходу. Про це раніше заявив головний політтехнолог та спікер штабу кандидата у президенти Дмитро Разумков.

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Зеленський вважає, що треба розширити мінський формат за рахунок підписантів Будапештського меморандуму – США та Великої Британії. Зокрема, у питанні Донбасу є 4 складових: дипломатична, економічна, інформаційна та військова. Команда Зеленського пропонує завершити війну дипломатичним шляхом.

ЦВК оголосила результати першого туру виборів: що далі? 7 квітня Центральна виборча комісія завершила опрацьовувати всі протоколи після першого туру вибрів президента. Жоден з кандидатів у президенти не набрав більшості голосів виборців (50% +1 голос) у першому турі. Тож 21 квітня відбудеться другий тур виборів президента, де українці обиратимуть між Зеленським та чинним президентом Петром Порошенком. Голосування відбудеться традиційно в неділю з 8:00 до 20:00. Не забудьте взяти із собою паспорт, а ще заздалегідь змінити місце голосування, якщо плануєте здійснювати своє волевиявлення не за пропискою.