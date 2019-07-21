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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський готовий спілкуватися з журналістами РФ: що це означає

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      Володимир Зеленський в штабі "Слуги народу"
      Володимир Зеленський в штабі "Слуги народу" / 24 канал

      На брифінгу в штабі партії "Слуга народу" журналістка "РБК-Росія" запитала Володимира Зеленського, чи не проти він дати інтерв'ю її виданню. У відповідь президент зазначив, що готовий поспілкуватися.

      Експертка Київського міжнародного інституту соціології Світлана Хутка в прямому ефірі 24 каналу розповіла, що на спілкування президента з журналістом країни-агресора можна реагувати по-різному.

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      Що відповів Зеленський? "Я відкритий і я не проти будь-якого інтерв'ю. Можете поговорити з нашою прес-службою. Ви ж знаєте, що Україна відрізняється від багатьох країн своєю відкритістю та демократичністю. Тому всі ми тут. І ви також. І ми говоримо, як бачите, будь-якою мовою. Бо в нас все відкрито, ми вільна країна. Тому я готовий до будь-якого інтерв'ю, будь-якої кількості зручних та незручних запитань", – запевнив український президент.

      За словами експертки, на цю історію можна подивитися з двох точок зору. Перша – винятково українська ситуація, коли журналісти діляться на поганих та хороших.

      Згідно з іншою, журналісти – це просто люди, які передають інформацію. З точки зору можливості отримувати право на свободу висловлювання вони (журналісти з РФ – 24 канал) мають право ставити запитання,
      – пояснила Хутка.

      Й наголосила, що дуже часто з боку команди президента звучали тези, що потрібно бути договороспроможними в майбутньому. Тож цей елемент, зокрема, теж вказує на готовність спілкуватися.

      "Там був нюанс. Зеленський запитував, чи це російське "РБК", адже на президентських виборах в штабі чинного президента були журналісти з "РБК-Україна". Можливо, вони просто переплутали. Не дочитали, що це "РБК-Росія" й впустили журналістку випадково", – додала експертка.

      Крім цього, Хутка зазначила: питання щодо того, впускати певних журналістів чи ні, з точки зору свободи слова дуже цікаве.

      Виборчий марафон на 24 каналі: дивіться онлайн-трансляцію

       

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Україна – Росія Новини Росії Володимир Зеленський Журналісти
      Джерело: 24 канал
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