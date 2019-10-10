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      Зеленський хоче змінити порядок виконання мінських угод

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      Зеленський хоче перегляду порядку реалізації мінських угод
      Зеленський хоче перегляду порядку реалізації мінських угод / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що не задоволений порядком виконання пунктів мінських угод, тож планує підняти це питання на зустрічі лідерів країн нормандського формату – України, Німеччини, Франції та Росії.

      "В цілому я не задоволений тим мінським документом, який був підписаний, але ми шукаємо відповіді на деякі складні питання, які є в "Мінську". І найголовніше – ми шукаємо порядок виконання там подій, послідовність подій", – заявив Зеленський під час пресмарафону.

      Читайте також: Зеленський відповів, чи підніматиме питання Криму на зустрічі у нормандському форматі

      Нас не влаштовує весь той порядок, який є в мінському документі, все це ми хочемо обговорити в нормандські форматі. Про все це доведеться говорити серед лідерів (країн нормандського формату), а не представникам у Мінську, тому що, на жаль, представники в Мінську не можуть вирішити це питання,
      – додав Президент України.

      Які ще питання, за словами Зеленського, підніматиме Україна на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки":

      • розведення військ у Станиці Луганській.
      • обмін полоненими, зокрема повернення український політв’язнів і моряків.
      • підтвердження тексту формули Штайнмаєра,
      • відведення військ у Золотому та Петрівському.

      Зауважимо, що точної дати проведення зустрічі в нормандському форматі ще немає.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського Нормандський формат Мінські домовленості Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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