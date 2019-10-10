Зеленський хоче змінити порядок виконання мінських угод

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не задоволений порядком виконання пунктів мінських угод, тож планує підняти це питання на зустрічі лідерів країн нормандського формату – України, Німеччини, Франції та Росії.

"В цілому я не задоволений тим мінським документом, який був підписаний, але ми шукаємо відповіді на деякі складні питання, які є в "Мінську". І найголовніше – ми шукаємо порядок виконання там подій, послідовність подій", – заявив Зеленський під час пресмарафону.

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Нас не влаштовує весь той порядок, який є в мінському документі, все це ми хочемо обговорити в нормандські форматі. Про все це доведеться говорити серед лідерів (країн нормандського формату), а не представникам у Мінську, тому що, на жаль, представники в Мінську не можуть вирішити це питання,

– додав Президент України.

Які ще питання, за словами Зеленського, підніматиме Україна на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки":

розведення військ у Станиці Луганській.

обмін полоненими, зокрема повернення український політв’язнів і моряків.

підтвердження тексту формули Штайнмаєра,

відведення військ у Золотому та Петрівському.

Зауважимо, що точної дати проведення зустрічі в нормандському форматі ще немає.