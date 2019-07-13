Зеленський хоче заборонити екологічні інспекції в морських портах: чому і які наслідки

Заборонити екологічні перевірки іноземних суден у акваторії морських портів на період з липня по вересень включно. З такою ініціативою звернувся президент Зеленський до першого заступника начальника Держекоінспекції Кримсько-Чорноморського округу Крючкова.

Про це мовилося в Одесі на нараді з розвитку морських портів, де Володимир Зеленський та Дмитро Крючков були присутніми, пише "Укрінформ".

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Тимчасово заборонити екологічні інспекції суден Зеленський пропонує заборонити тому, що капітани суден скаржаться на невмотивовані побори з боку інспекторів.

Поки правоохоронні органи нам допоможуть розібратися у ситуації, пропоную заборонити протягом наступних двох місяців екоінспекторам здійснювати екологічні перевірки в портах. Думаю, ніхто особливо не постраждає за ці два місяці,

– сказав Зеленський.

У відповідь на слова президента Крючков зазначив, що постраждають "дельфіни та екологія Чорного моря", адже тепер, мовляв, судна зможуть безконтрольно зливати шкідливі речовини до моря.

На що глава держави відреагував доволі різко: "Я б вам повірив, якби вода в Чорному морі була прозора, і всюди біля узбережжя Одеси можна було купатися. Але це не так. Досить!"



Зеленський на нараді в Одесі запропонував призупинити роботу еконіспекторів

Міркування з цього приводу висловив глава Адміністрації морських портів України Райвіс Вецкаганс: "Питання екологічних перевірок у європейських портах морегосподарського комплексу варто вирішувати у межах законодавства. Сподіваємося, вам (Зеленському – 24 канал) і вашій команді вдасться реалізувати через новий склад парламенту ті конкретні законопроекти, які ми підготували, в тому числі з питань екології та концесій".

Що це за екологічна служба у портах? Екоінспекція працює у морських портах. Якщо під час перевірки судна інспектори виявляють сліди або факт скиду забруднених речовин у море, то оформляють відповідні протоколи. Власник судна сплачує значний штраф або капітани "шляхом меншого зла" (хабарем) намагаються владнати ситуацію. Наразі питання допуску екоінспекторів на судна не врегульовані у законодавстві.

Також в Одесі 13 липня Президент України Володимир Зеленський наказав подати у відставку голові ДФС Олександрові Власову. Причиною стала відмова останнього звільнити керівників митниць західних областей.



А ще Зеленський заявив, що призначення Андрія Андрейчикова головою Одещини відкладається, натомість проведуть конкурс на цю посаду.