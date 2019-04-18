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      Зеленський хотів би достроково розпустити Верховну Раду

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      Зеленський хотів би достроково розпустити парламент
      Зеленський хотів би достроково розпустити парламент / Getty Images

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що хотів би достроково розпустити Верховну Раду. Проте політик гадає, що не встигне цього зробити.

      На запитання журналіста "Ви думаєте, Ви не встигнете розпустити Раду?" Зеленський відповів: "Я боюся, що я не встигну".

      Читайте також: Дострокові вибори парламенту: для чого це потрібно і кому вигідно?

      "Я ламати закон не буду, не буду порушувати закон. Якщо ми встигнемо у термін за 6 місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент", – сказав кандидат у президенти в інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

      На запитання журналіста "Тобто, якщо встигнете, то розпустите?" Зеленський відповів: "Будемо думати, так. Але Ви ж розумієте, що нам це вигідно".

      Які юридичні підстави існують для дострокового розпуску Верховної Ради?

      • Відповідно до статті 90 Конституції України, президент має право достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо:
      • протягом 1 місяця у парламенті не сформовано коаліцію депутатських фракцій, відповідно до статті 83 Конституції;
      • протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів України не сформовано персональний склад уряду;
      • протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

      Коли можуть відбутися дострокові вибори до Ради?

      Відповідно до закону, дострокові вибори можуть відбутися наприкінці липня-початку серпня 2019 року. Вибори пройдуть за старою змішаною системою.

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      Верховна Рада розпуск вибори партії парламент Зеленський

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019
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