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      Зеленський і Гройсман приречені шукати спільну мову, – експерт

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      Зеленському і Гройсману варто знайти спільну мову
      Зеленському і Гройсману варто знайти спільну мову / rbc.ua

      Зустрічалися Гройсман і Зеленський чи ні – достовірно не відомо. Але вони обов’язково зустрінуться потім. Вони приречені зустрітися і шукати спільну мову.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валентин Гладких.

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      Як зауважує фахівець, Зеленський після інавгурації все одно стикнеться з нинішнім парламентом і коаліційним урядом Гройсмана. Навіть, якщо розпустить парламент, діючий Кабмін буде чинним, поки присягу не приймуть новообрані народні депутати.

      Для Зеленського, Гройсмана і українського суспільства було б краще, якщо вони знайдуть спільну мову, точки дотику і принципове розуміння хоча б в окремих питаннях. Щоб функціонувала країна. Навряд чи варто очікувати гострого протистояння між Зеленським і урядом,
      – вважає Валентин Гладких.

      На його думку, Зеленський має всі шанси навіть з цією Верховною Радою знайти порозуміння з багатьох питань, які не стосуються розподілу корупційної ренти, "смачненьких посад". Вони можуть ухвалити низку популярних законів, які суттєво не вплинуть наразі на процеси в Україні. Але в перспективі можуть змінити політичну систему на краще.

      "Гройсман також шукає собі політичне майбутнє під сонцем. Чи хоче він далі бути васалом людини із сумнівними перспективами, яка програла президентські вибори? Чи піти в самостійне плавання і, можливо, зазнати краху? Гройсман не є потужною самостійною фігурою, який може показати прекрасний результат на парламентських виборах", – зазначає Гладких.

      За словами політолога, Гройсман себе зараз позиціонує не стільки, як політика, як технократа. Прем’єр мало робить політичних заяв. Але потенційно навколо Гройсмана можуть сконцентруватися фінансові і політичні ресурси. В нього великий рівень пізнаваності, але великий антирейтинг. І на виборах йому доведеться пояснювати свої кроки під час прем’єрства.

      Що відомо про зустріч Зеленського і Гройсмана? Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зустрівся із майбутнім президентом Володимиром Зеленським. Розмова була неформальною та відбулась в офісі Студії "Квартал 95". Зустріч не афішувалась, відтак, що вони обговорювали, невідомо. Відбулась вона 24 квітня, повідомляє "Українська правда" з посиланням на два незалежні одне від одного джерела. Попри нерозповсюдження деталей зустрічі, джерела натякнули, що у Гройсмана та Зеленського начебто склалося гарне враження одне про одного.

      За результатами президентських виборів, Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів українців, а Петро Порошенко – 24,45%. Прем'єр Гройсман одним із перших привітав Володимира Зеленського із перемогою та подякував за минулі 5 років Петру Порошенку, бо "було зроблено багато". Також він наголосив, що вибори відбулися вільно і демократично.

      Володимир Зеленський – новий президент України: відео

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Гройсман Президентські вибори 2019 Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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