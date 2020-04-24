01:02
24 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський і "Мрія", велика пожежа у Польщі та $150 тисяч за портрет: фото дня

      -
      "Мрія" приземляється в аеропорту Гостомеля / Фото ОП

      23 квітня 2020 року головна увага була прикута до неба. В Україну прилетіла "Мрія", на орбіту злетіла ракета Маска, а до Землі підлітає астероїд…

      Українська "Мрія"


      Ан-225 "Мрія" – портрет героя / Фото Офісу президента

      Офіційна делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським зустріла в аеропорту Гостомеля транспортний літак Ан-225 "Мрія", який доправив з Китаю понад 100 тонн (!) вантажу з медичними засобами для боротьби з коронавірусом. Цей рейс – рекордний за обсягом для України. Більшість ЗМІ в своїх фоторепортажах зробили акцент на чиновниках. А ми пропонуємо вам світлини з головним героєм дня.

      Дивіться вражаюче відео: як "Мрію" 80 тисяч поляків зустрічали

      Польська біда


      Пожежа в парку Бебжанський / Фото Getty

      У Польщі така сама біда, як і в Україні – масові пожежі. Нині найкритичніша ситуація в національному парку Бебжанський, де вже третю добу не можуть приборкати вогонь на території майже 6 тисяч гектарів. Поляки скаржаться, що торфовища та комиші горять там щорічно, але таких гігантських масштабів не було ніколи. До речі, причини пожеж ті самі, що й у нас – підпал сухої трави.

      Вибух на хімзаводі у Польщі: дивіться фото і відео з місця подій

      Американська "трагедія" 


      Стів Сендс іде на роботу / Фото Elizabeth D. Herman for The New York Times 

      Зірка шоубізнесу Дженніфер Лопес отримала судовий позов за те, що опублікувала в Інстаграм… свій портрет. Американськйи фотограф Стів Сендс вимагає від Лопес 150 тисяч доларів, бо вона не вказала його авторство. Жовта преса зараз смакує цю тему і насміхається над Дженніфер, бо раніше 50-річна акторка вже постраждала через аналогічний скандал. Два роки тому на неї вже подавали в суд за публікацію репортерського фото з нареченим Алексом Родрігесом. Чим завершиться нинішній судовий процес, дізнаємося пізніше. Але про всяк випадок сайт 24 каналу не публікуватиме фото Лопес, яке спровокувало скандал. Краще ми представимо його автора Стіва Сендса. Світ має знати не тільки героїв, а й антигероїв…

      Стало відомо: коли відбудеться весілля Лопес і Родрігеса

      Космічна епопея


      Falcon 9 рветься на орбіту / Фото SpaceX

      Черговий тріумф американської компанії SpaceX та її власника Ілона Маска. Важка ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту ще 60 супутників системи Starlink. Тепер, повідомляє Маск, в складі цієї системи зв'язку в навколоземному просторі знаходяться 420 космічних апаратів!

      Які плани у Ілона Маска? Tesla вчить електромобілі самостійно шукати місце для паркування

      Вже не страшний!


      Симпатичний астероїд 52768 (1998 OR2) / Фото Getty

      Світ побачив "обличчя" астероїда, який кілька років тому налякав астрономів своїм потенційно близьким зближенням із Землею. Сфотографували його в італійській обсерваторії. Ввиявилося, що цей астероїд не такий уже й страшний! Тим більше, що пролетить каменюка з офіційною назвою 52768 (1998 OR2) далеко від нашої планети, повідомив Express.

      Фото 22 квітня: Повернення Саакашвілі, вірусний будинок під Києвом, Емінем проти наркотиків

      Теги: Астероїд Дженніфер Лопес SpaceX Ілон Маск Фото дня Карантин в Україні 2020 Новини Польщі Володимир Зеленський Публікації
      Коментарі

      Читайте також

      23 квітня , 18:33 У 2020 році на Донбасі загинули 47 військових: поіменний список
      Новини України 50083
      23 квітня , 19:52 Пенсіонери почали отримувати обіцяну тисячу гривень
      Новини України 21958
      23 квітня , 22:00 Сексуальна дівчина-боєць публікує фото оголеного тіла на карантині
      Інші види спорту 14524
      23 квітня , 20:30 Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад 2,6 мільйона людей: карта онлайн
      Лікування 631029
      23 квітня , 19:33 Коронавірус в Росії: кількість нових випадків зараження за останню добу найвища у світі
      Лікування 295792
      23 квітня , 18:06 Посеред дня у центрі Львова застрелили чоловіка: затримали вже двох підозрюваних
      Кримінальні новини 4537
      23 квітня , 20:07 До 200 українців полетіли чартером у Фінляндію збирати полуницю
      Новини світу 9037
      23 квітня , 19:53 Пожежа в Житомирській області: усі вогняні осередки локалізовані – карта, фото і відео
      Новини України 16211
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      23 квітня , 22:00 Горбачовська і Путінська перебудови, або Другий крах недоімперії
      Віталій Портников
      23 квітня , 19:00 У чому біда великих держпідприємств?
      Микола Давидюк