Зеленський і "Мрія", велика пожежа у Польщі та $150 тисяч за портрет: фото дня

23 квітня 2020 року головна увага була прикута до неба. В Україну прилетіла "Мрія", на орбіту злетіла ракета Маска, а до Землі підлітає астероїд…

Українська "Мрія"



Ан-225 "Мрія" – портрет героя / Фото Офісу президента

Офіційна делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським зустріла в аеропорту Гостомеля транспортний літак Ан-225 "Мрія", який доправив з Китаю понад 100 тонн (!) вантажу з медичними засобами для боротьби з коронавірусом. Цей рейс – рекордний за обсягом для України. Більшість ЗМІ в своїх фоторепортажах зробили акцент на чиновниках. А ми пропонуємо вам світлини з головним героєм дня.

Польська біда



Пожежа в парку Бебжанський / Фото Getty

У Польщі така сама біда, як і в Україні – масові пожежі. Нині найкритичніша ситуація в національному парку Бебжанський, де вже третю добу не можуть приборкати вогонь на території майже 6 тисяч гектарів. Поляки скаржаться, що торфовища та комиші горять там щорічно, але таких гігантських масштабів не було ніколи. До речі, причини пожеж ті самі, що й у нас – підпал сухої трави.

Американська "трагедія"



Стів Сендс іде на роботу / Фото Elizabeth D. Herman for The New York Times

Зірка шоубізнесу Дженніфер Лопес отримала судовий позов за те, що опублікувала в Інстаграм… свій портрет. Американськйи фотограф Стів Сендс вимагає від Лопес 150 тисяч доларів, бо вона не вказала його авторство. Жовта преса зараз смакує цю тему і насміхається над Дженніфер, бо раніше 50-річна акторка вже постраждала через аналогічний скандал. Два роки тому на неї вже подавали в суд за публікацію репортерського фото з нареченим Алексом Родрігесом. Чим завершиться нинішній судовий процес, дізнаємося пізніше. Але про всяк випадок сайт 24 каналу не публікуватиме фото Лопес, яке спровокувало скандал. Краще ми представимо його автора Стіва Сендса. Світ має знати не тільки героїв, а й антигероїв…

Космічна епопея



Falcon 9 рветься на орбіту / Фото SpaceX

Черговий тріумф американської компанії SpaceX та її власника Ілона Маска. Важка ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту ще 60 супутників системи Starlink. Тепер, повідомляє Маск, в складі цієї системи зв'язку в навколоземному просторі знаходяться 420 космічних апаратів!

Вже не страшний!



Симпатичний астероїд 52768 (1998 OR2) / Фото Getty

Світ побачив "обличчя" астероїда, який кілька років тому налякав астрономів своїм потенційно близьким зближенням із Землею. Сфотографували його в італійській обсерваторії. Ввиявилося, що цей астероїд не такий уже й страшний! Тим більше, що пролетить каменюка з офіційною назвою 52768 (1998 OR2) далеко від нашої планети, повідомив Express.

