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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Зеленський і Порошенко – лідери: результати голосування військових ЗСУ на Донбасі

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      Бійці ЗСУ на Донбасі найбільше віддали свої голоси за Зеленського і Порошенка
      Бійці ЗСУ на Донбасі найбільше віддали свої голоси за Зеленського і Порошенка / Фото з відкритих джерел

      Військові Збройних сил України мали змогу проголосувати на президентських виборах на спеціальних виборчих дільницях у зоні ООС. Найбільшу підтримку серед захисників отримав Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.

      Попередні результати голосування військових з 49-го округу Донецької області оприлюднив український журналіст Юрій Бутусов.

      Читайте також: Як пройшли президентські вибори-2019: головне

      На трьох спеціальних дільницях проголосували 1276 бійців Збройних сил. Загалом у списках було 1363 виборці.

      За кого проголосували військові на Донбасі:

      1. Володимир Зеленський – 517 бійців;
      2. Петро Порошенко – 470 бійців;
      3. Олег Ляшко – 52 бійці;
      4. Руслан Кошулинський – 46 бійців;
      5. Юлія Тимошенко – 38 бійців;
      6. Анатолій Гриценко – 29 бійців;
      7. Ігор Смешко – 28 бійців;
      8. Олександр Вілкул – 13 бійців;
      9. Юрій Бойко – 12 бійців;
      10. Юрій Тимошенко – 4 бійці;

      Цифри показують, що в ЗСУ дуже різне бачення про те, хто може бути головнокомандувачем під час війни. І це показує якість інформаційної роботи та морально-психологічного стану у військових частинах,
      – зауважив Бутусов.

      Він додав, що якщо на фронті є військові, які підтримують прокремлівських кандидатів Юрія Бойка та Олександра Вілкула, то робота з особовим складом у цих підрозділах провалена. 

      "Це не "агенти Кремля" – справжні б агенти, звичайно, не світилися. Це просто люди у формі, які прийшли отримувати зарплату, а про Україну, Росію, війну з ними на службі розмов не вели. І вони проголосували, не відчуваючи жодної провини, і не побоюючись, що для когось буде важливий їхній вибір. Повна байдужість. Цифра щодо Юрія Тимошенка теж показова – очевидно, що аватари голосували", – підсумував журналіст.

      Як голосували військові на Донбасі: відео

      У голосуванні на виборах президента України взяли участь майже 19 мільйонів громадян. Не прийшли на вибори близько 11 мільйонів. Загалом, явка виборців по Україні становила 63,48%.


      Якою була явка на президентських виборах в Україні

      Підрахунок офіційних результатів виборів президента України:

      1. Володимир Зеленський – 30,27%
      2. Петро Порошенко – 16,52%
      3. Юлія Тимошенко – 13,08%
      4. Юрій Бойко – 11,52%
      5. Анатолій Гриценко – 7,11%.

      Хто виходить у другий тур за результатами екзит-полу?Володимир Зеленський лідирує в першому турі голосування на виборах президента України з 30,4%. Чинний президент Петро Порошенко набирає 17,8%, а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 14,2%.

      Замикають топ-5 лідерів президентських виборів-2019 кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, якого підтримали – 9,8% виборців, та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 7,1%.


      Результати екзит-полу першого туру виборів президента України

       

       

       

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      Теги: Петро Порошенко Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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