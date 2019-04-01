Зеленський і Порошенко – лідери: результати голосування військових ЗСУ на Донбасі

Військові Збройних сил України мали змогу проголосувати на президентських виборах на спеціальних виборчих дільницях у зоні ООС. Найбільшу підтримку серед захисників отримав Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.

Попередні результати голосування військових з 49-го округу Донецької області оприлюднив український журналіст Юрій Бутусов.

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На трьох спеціальних дільницях проголосували 1276 бійців Збройних сил. Загалом у списках було 1363 виборці.

За кого проголосували військові на Донбасі:

Володимир Зеленський – 517 бійців; Петро Порошенко – 470 бійців; Олег Ляшко – 52 бійці; Руслан Кошулинський – 46 бійців; Юлія Тимошенко – 38 бійців; Анатолій Гриценко – 29 бійців; Ігор Смешко – 28 бійців; Олександр Вілкул – 13 бійців; Юрій Бойко – 12 бійців; Юрій Тимошенко – 4 бійці;

Цифри показують, що в ЗСУ дуже різне бачення про те, хто може бути головнокомандувачем під час війни. І це показує якість інформаційної роботи та морально-психологічного стану у військових частинах,

– зауважив Бутусов.

Він додав, що якщо на фронті є військові, які підтримують прокремлівських кандидатів Юрія Бойка та Олександра Вілкула, то робота з особовим складом у цих підрозділах провалена.

"Це не "агенти Кремля" – справжні б агенти, звичайно, не світилися. Це просто люди у формі, які прийшли отримувати зарплату, а про Україну, Росію, війну з ними на службі розмов не вели. І вони проголосували, не відчуваючи жодної провини, і не побоюючись, що для когось буде важливий їхній вибір. Повна байдужість. Цифра щодо Юрія Тимошенка теж показова – очевидно, що аватари голосували", – підсумував журналіст.

Як голосували військові на Донбасі: відео

У голосуванні на виборах президента України взяли участь майже 19 мільйонів громадян. Не прийшли на вибори близько 11 мільйонів. Загалом, явка виборців по Україні становила 63,48%.



Якою була явка на президентських виборах в Україні

Підрахунок офіційних результатів виборів президента України:

Володимир Зеленський – 30,27% Петро Порошенко – 16,52% Юлія Тимошенко – 13,08% Юрій Бойко – 11,52% Анатолій Гриценко – 7,11%.

Хто виходить у другий тур за результатами екзит-полу?Володимир Зеленський лідирує в першому турі голосування на виборах президента України з 30,4%. Чинний президент Петро Порошенко набирає 17,8%, а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 14,2%.



Замикають топ-5 лідерів президентських виборів-2019 кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, якого підтримали – 9,8% виборців, та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 7,1%.





Результати екзит-полу першого туру виборів президента України