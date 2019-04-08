Зеленський і Порошенко: що очікувати від Путіна?

Вирішення збройного конфлікту на Донбасі – головне завдання для президента України. Путін зайняв вичікувальну позицію на час виборів. Які плани будують у Кремлі,і як розвиватимуться події на сході України – в матеріалі 24 каналу.

Ризик масштабної війни залишається

Експерти переконані: виключати широкомасштабний наступ Росії не можна. Незалежно від того, хто виграє вибори президента. Сил, як зауважує міжнародний експерт Микола Бєлєсков, у Росії достатньо. Тридцять російських батальйонів тактичних груп зосереджено навколо України. За його словами, щоб повністю розбити ЗСУ на Донбасі, треба ударити з боку Харківської області. Заходити з півночі і оточувати всю Операцію об’єднаних сил. А це вже велика війна.

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З напівзамороженого конфлікту є два варіанти дій. Або відступати, або подвоювати ставки в грі. Щоб змусити Україну підписати ще якісь домовленості і виконати умови, яких хоче Росія. Але великий наступ – небезпечний інструмент. Наслідки не будуть такими, яких би хотіли в Кремлі,

– зазначає Бєлєсков.



Україні треба постійно готуватися до великої війни з Росією

В свою чергу експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара відзначає: сенсу у великій війні для Путіна немає.

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"Росія може знищити наші збройні сили і окупувати частину України. Але чи здатна Росія контролювати цю територію і вливати гроші? Свого часу Росія відмовилася від того, щоб пробити коридор до Криму з окупованих районів Донецької і Луганської областей, оскільки це дорого", – зауважив Олександр Хара.

Зеленський чи Порошенко – як діятиме Путін?

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зауважує: в Росії є тактичні розробки на випадок перемоги і Порошенка, і Зеленського. Якщо перемагає Порошенко, то все зберігається так, як є. Це вигідно Москві. Хоча в Кремлі не люблять Порошенка і хотіли б його поразки.

Якщо Порошенко залишається президентом, то для Кремля немає нічого страшного. Навпаки: тоді без проблем можна зберігати нинішню ситуацію на Донбасі – війну малої інтенсивності, іноді посилюючи збройну ескалацію. Це означатиме, що всупереч обіцянкам Порошенка, не буде ніякого членства в НАТО і ЄС. Поки йтиме війна на Донбасі, навіть переговорів не буде,

– наголошує Володимир Фесенко.

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Із Зеленським, на його думку, складніше. Швидше за все, Кремль гратиме на недосвідченості і слабкості Зеленського, стане вибудовувати для нього пастки. У 2015 році навіть Порошенко попався в пастку мінських угод. Ризик для Зеленського ще вищий. Тому йому треба максимально посилювати команду для переговорів із серйозними політиками і дипломатами.

Водночас військовий експерт Олег Жданов переконаний: Путін може розпочати наступ ближче до другого туру. Буде залучена важка артилерія, щоб максимально завдати шкоди. І це зіграє на руку Порошенку. Він продовжить розігрувати варіант: голосуй, інакше програєш. Путін, за його словами, зацікавлений у збереженні Порошенка на посаді президента.

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Що стосується Зеленського, то, зазначає Жданов, він слушно вважає, що треба вести переговори з Росією – агресором у присутності третіх осіб.

Ключовий момент – в якому статусі буде Росія? Цей статус визначає Україна. Зараз у нас "мирний план врегулювання військового конфлікту". Якщо Зеленський визнає Росію стороною конфлікту, і Москва буде відповідачем на переговорах, тоді є шанс завершити конфлікт,

– говорить Жданов.

На його думку, якщо визнати Росію стороною конфлікту, то Путін не піде в наступ. Йому нічим. Росія провалила осінній призов. Без людського ресурсу немає сенсу йти в бій. Танки самі не поїдуть. І грошей особливо в Росії немає. Водночас, якщо Зеленський продовжить переговори в руслі мінських домовленостей, то, на жаль, ми знову підемо по великому колу.



Стратегія Порошенка зрозуміла, а недосвідченість Зеленського Путін може використати

Бєлєсков додає: якщо вибори виграє Зеленський, то можлива активізація переговорів з врегулювання конфлікту на Донбасі в чотиристоронньому форматі. Навіть є невелика можливість двосторонніх переговорів. При Порошенку з меншою ймовірністю. Максимум – телефонні переговори. Але питання не в форматах, а в тому, щоб переконати Росію змінити свою позицію. Що дуже важко.

Всі гравці – Україна, Захід і Росія – займають вичікувальну позицію. Захід чекає краху Росії. Росія – краху України. Україна вважає, що санкції дадуть результат і Росія піде на поступки. І хто б не став президентом, який би формат переговорів не був, навряд чи буде якийсь прогрес,

– переконаний Бєлєсков.

Путіну потрібна не війна, а політичний контроль

Олександр Хара підкреслює: Москві доведеться рахуватися з українською владою, якою б вона не була. Не тому що вони поважатимуть або боятимуться Порошенка чи Зеленського. Мета Росії – повернути контроль над Україною.

Росії не потрібні війська, "зелені чоловічки", мотороли та інші "прикраси" "руского міра." А контроль політичного життя України. Можливість внесення змін до нашої Конституції, щоб унеможливити рух до ЄС і НАТО,

– зауважує Хара.

Для Путіна, розповідає експерт, важливі парламентські вибори в Україні. Реваншистські проросійські сили зможуть отримати багато мандатів і розхитуватимуть та послаблюватимуть державу, штовхатимуть нас у бік Росії. На переконання Хари, кампанія Порошенка, яка полягає в тому: хто проти нього, отже, за Путіна, поляризує країну.



Путін хоче відновити контроль над Україною руками реваншистів

"Тобто 30% виборців, які за Зеленського, – вороги? Це на руку Путіну. Гірше, ніж наступ – відсутність національної єдності. Загроза не в Путіні. А в українській політичній еліті, яка намагається зберегти ту систему, яка дозволяє наживатися. Корупція під час війни проникла в оборонний сектор. Владу влаштовує статус кво", – вважає Хара.

За його словами, для Росії з Порошенком все зрозуміло. Більше питань викликає Зеленський. Зокрема, його безпекова політика. Він пропонує розширити переговорний формат і включити туди США і Великобританію. Це логічно. Важливо, про що розмовлятимемо.

Україна має наполягати, що Росія – сторона збройного конфлікту, а також на поверненні всіх окупованих територій разом з Кримом. Ці перемовини можуть затягнутися на роки. Але без цього не буде справжнього миру в Україні. Але навіть якщо буде якесь примирення з Росією, це не остання війна з ними,

– наголосив Олександр Хара.