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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Зеленський і Порошенко виходять у другий тур виборів президента, – дані екзит-полу

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      Порошенко і Зеленський виходять у другий тури виборів за даними екзит-полу
      Порошенко і Зеленський виходять у другий тури виборів за даними екзит-полу / Колаж 24 Каналу

      У другий тур президентських виборів України, який відбудеться 21 квітня, за результатами екзит-полу проходить Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.

      Зеленський лідирує в першому турі голосування на виборах президента України з 30,4%. Порошенко набирає 17,8%, а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 14,2%.

      Читайте також: Вибори президента України 2019: скільки українців вже проголосували

       

      Замикають топ-5 лідерів президентських виборів-2019 кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, якого підтримали – 9,8% виборців, та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 7,1%.


      Результати екзит-полу першого туру виборів президента України

      Екзит-пол провів фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Вони опитали близько 17 тисяч 956 виборців на 400 дільницях.

      Зауважимо,Зеленського найбільше підтримали жителі південних та східних регіонів, а найменше на Заході. Чинний президент найбільшу підтримку отримав на Заході, а найменше – на Сході країни.


      Як відбуватимуться вибори-2019

      blog_ava
      Як проходять президентські вибори-2019 станом на 19 годину: головне
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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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