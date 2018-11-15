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      Зеленський і Вакарчук – це два різні феномени, – Кіпіані

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      Зеленський та Вакарчук
      Зеленський та Вакарчук / Фото з відкритих джерел

      Політологи говорять про потребу українців в нових обличчях у політиці, тому у рейтингах з'явилися Святослав Вакарчук та Володимир Зеленський. Проте їх поява – це два різних феномена.

      Про це сказав відомий історик та журналіст Вахтанг Кіпіані під час чату на сайті "Главред".

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      Кіпіані зазначив, що він був присутній на виступі рок-музиканта у Єльському університеті, і йому дуже сподобалося, що він мислить і говорить як західний політик.

      "Якщо таких політиків буде більше, і прізвища тут не важливі, тим краще", – заявив Кіпіані.

      Передусім, я вважаю, що Володимир Зеленський і Святослав Вакарчук – це два різні феномени. І ставити ці два імені поряд – це означає "опошлять" бажання Святослава зрозуміти, як влаштована держава і реалізувати свої наміри,
      – прокоментував журналіст.

      Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Цього разу українці обиратимуть Президента вже всьоме, на зміну діючому – Петрові Порошенко. Традиційно, в Україні нового Президента обирають кожні 5 років. За Коституцією Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, виконання закону, а також збереження прав громадян цієї країни.

       

      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Святослав Вакарчук Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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