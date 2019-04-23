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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Зеленський кинув виклик Путіну, – німецький євродепутат

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      Зеленський кинув виклик президенту РФ Путіну
      Зеленський кинув виклик президенту РФ Путіну / Фото з відкритих джерел

      Перемога Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні кинула виклик пострадянським структурам, а особливо президенту Росії Володимиру Путіну.

      Депутат Європарламенту від Німеччини з фракції Європейської народної партії Міхаель Галер у інтерв’ю DW зауважив, що українці під час виборів продемонстрували, що дуже хочуть змін у питанні реформ та зберегти обраний раніше зовнішньополітичний курс. Адже і Зеленський, і Порошенко у час російської агресії підтримують подальшу євроінтеграцію України.

      Читайте також: Перемога Зеленського на виборах: чого слід очікувати від нього як президента України

      Також євродепутат оцінив слова Зеленського, якими він звернувся до країн пострадянського простору після оголошення результатів екзит-полу.

      Зеленський зробив дуже цікаву заяву. Він звернувся до громадян на пострадянському просторі й сказав: мовляв, подивіться, те, що можливе в Україні, є можливим і для вас. Таким чином він кинув виклик пострадянським структурам і особливо також Путіну. Але для Росії тут ідеться швидше про внутрішньополітичне питання,
      – заявив Галер.

      На його думку, у Москві зараз хочуть придивитись до Зеленського. Кандидат виступив за діалог з Росією, яка розпочала війну на Донбасі та окупувала Крим, адже переслідує ціль припинити цю агресію.

      "Але в Москві, звичайно, хочуть спочатку придивитись до нього, які саме інші акценти він розставить. Думаю, що при цьому його кінцева мета залишиться незмінною. Але разом із західними партнерами слід продовжити діалог з Москвою, оскільки проблеми й надалі залишаються спричиненими Москвою. І тому для того, аби Москва змінила свою політику, потрібно з нею говорити", – зауважив німець.

      Які офіційні результати виборів президента?В Україні завершився другий тур виборів президента України. ЦВК вже підрахувала 99,92% голосів – Володимир Зеленський наразі отримав 73,23% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Тому, відрив між кандидатами – понад 48%. Ще 2.31% виборчих бюлетенів ЦВК визнала недійсними по Україні.

      Зеленський переміг у другому турі виборів: відео

       

       

       

      Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Лідер "95 Кварталу" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.

      Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Порошенко і Зеленський Європарламент
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