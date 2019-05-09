Зеленський мав розмову з главою МВФ Лагард: про що говорили

Глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард обговорила з новообраним президентом Володимиром Зеленським продовження підтримки економіки України.

Представник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу для журналістів розповів, що Лагард контактувала з Зеленським після його перемоги на виборах.

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МВФ як і раніше готовий підтримати Україну і допомогти вирішувати поставлені перед нею завдання,

– сказала вона.

Окрім того, глава Фонду також тримає контакт з чинним президентом України Петром Порошенком. Вона подякувала йому за тісну 5-річну співпрацю за час його президентства та сподівається, що прогрес в рамках економічної програми в Україні буде продовжуватися.

Райс додав, що наразі дата візиту нової місії МВФ в Україну ще не визначена. Швидше за все, співробітники Фонду повернуться до Києва в найближчі тижні.

"Місія оцінить прогрес у рамках програми і обговорить з новою владою економічну політику на решту 2019 року", – сказав Райс.

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.



