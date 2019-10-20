Зеленський має перешкодити Коломойському впливати на суд, – Фурса

Після поразки в Лондоні Ігор Коломойський активізує свої дії в Україні. І тут дуже важливо, щоб українська влада захистила інтереси українських платників податків.

Таку думку в своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" озвучив економіст Сергій Фурса. Він пояснив: "Якщо українська влада буде говорити, що в питанні "Привату" все вирішує український суд, то вона вже грає на боці Коломойського. Суди в Україні не приймають правові рішення. І Зеленський це знає, і Офіс Президента це знає".

До слова: Приватбанк виграв апеляцію проти Коломойського: що це означає та що буде далі

За його словами, Володимир Зеленський має перешкоди Ігорю Коломойському впливати на український суд.

Тому що він повинен не просто впливати на суд. Він повинен перешкодити Коломойському впливати на суд. І якщо він не заважає Коломойському, який використовує свій вплив на суд, щоб протистояти українській державі, то він вже допомагає Коломойському,

– сказав Фурса.

Він вважає, якщо лідер держави не грає на боці держави, то це гра в піддавки.

"Тому що ніхто інший не зможе перешкодити олігархові зґвалтувати країну. І це бачать всі. І лицемірно буде говорити про незалежний суд", – наголосив експерт.

Економіст додав: "Верховний суд Лондона підкреслив, що будь-які компроміси з Коломойським це фактично – зрада. І злочин. І будь-хто, хто допомагає тепер Коломойському – його спільник".

Дивіться повний випуск відеоблогу "Фінансова грамотність":

Який суд програв Коломойський у Лондоні?

У грудні 2017 року націоналізований "Приватбанк" подав позов до Високого суду Лондона проти своїх колишніх власників і шести компаній. Він вимагає відшкодування 1,9 мільярда доларів і відсотки, які колишні власники банку ймовірно вивели з нього напередодні націоналізації.

Пізніше суд заарештував активи ексвласників банку і зазначених компаній по всьому світу на суму більше ніж 2,5 мільярда доларів. Після цього Коломойський і Боголюбов подали апеляцію на це рішення суду. Банк це рішення оскаржив і подав зустрічну апеляцію.

15 жовтня Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив скаргу Приватбанку на рішення суду першої інстанції – Високого суду Лондона, який відмовився розглядати позов держбанку до колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.