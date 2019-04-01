Зеленський може бути першим президентом, який сам захоче піти, – Безсмертний

За результатами екзит-полу, кандидат у президенти Роман Безсмертний отримав підтримку 0,1% українських виборців. Однак він готовий працювати й далі та має намір повести свою політичну силу на майбутні парламентські вибори.

Про це у прямому ефірі розповів кандидат у президенти Роман Безсмертний.

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Про результати екзит-полу

За його словами, ті цифри, які оприлюднив екзит-пол, значною мірою визначив фільм "Слуга народу". Адже ключова складова будь-яких виборів, емоційна.

Відповідь, чому ми так дорого платимо кожен раз, лежить на поверхні. Адже той прошарок населення, який називається елітою та формує думки, дуже вузький та мовчазний,

– пояснив політик.

Й додав, що причина в тому, що впродовж століть цю когорту завжди принижували.



Остаточні результати екзит-полу

Крім цього, кандидат у президенти зазначив, що не знав більшого цькування, ніж тоді, коли у 2005 році на виборах, бувши одним з лідером "Нашої України", визнав перемогу конкурента. На думку Безсмертного, особливість українського політикуму в тому, що його представники не хочуть визнавати вибір народу.

Що відомо про Безсмертного? Український політик, дипломат, один з авторів Конституції України, кандидат політичних наук. Був віце-прем'єром з питань адміністративно-територіальної реформи, керівником фракції "Наша Україна" у ВРУ, а також послом України в Білорусі.

"З п'яти лідерів лише Гриценко брав участь в дебатах. Ті, хто спілкувався примітивно, отримали підтримку, ті ж, хто пропонував зміст – залишилися позаду", – наголосив Безсмертний.

Про свій результат на виборах

Безсмертний запевнив, що усвідомлює свій результат на президентських виборах. "Розумію, де ми чогось досягли, а над чим ще потрібно попрацювати", – додав він.

Кожного разу ми вибираємо між життям і смертю. Та потрібно звикати, що політика, це – лише одна складова нашого життя, яка дає емоційну настанову на певні роки,

– наголосив політик.

Він також зазначив, що звинувачувати соціологів чи екзит-пол – це пострадянський синдром. "Таке враження, що кожен раз ми махаємо молотом і б'ємо себе по голові. Важливо зберігати спокій і не впадати в крайності", – впевнений Безсмертний.

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"Очевидно, що в українському суспільстві є певні стереотипи. Я не звинувачую нікого в тому, що мене не подавали в соціологічних опитуваннях зразу після того, як я оголосив про намір балотуватися. Не можу вимагати від української політики більше, ніж вона може забезпечити", – прокоментував кандидат у президенти.

Ми дуже повільно змінюємося, народжуємо ідеї й проводимо реформи. Більшість держав на пострадянському просторі інституційно помінялися, ми ж проходимо цей шлях дуже важко,

– переконаний Безсмертний.

Й пояснив, що причиною є те, що інституційна модель, закладена Конституцією, змушує вибирати між життям і смертю. А також наголосив, що президент зараз має надмірні повноваження, хоча в Україні – парламентсько-президентська республіка.

Про другий тур, свої політичні плани та Гриценка

На думку політика, Зеленський може бути першим президентом, який сам попроситься піти. Або ж його просто зроблять таким як і всіх попередніх очільників держави. У другому турі буде дуже складна боротьба з викиданням великої кількості неприємного компромату, переконаний Безсмертний.



Кандидат у президенти Роман Безсмертний

Він також зазначив, що треба передавати повноваження та ресурси місцевому самоврядуванню, що система у безпековому секторі провалилася, а економічна модель – неконкурентна.

Проблема війни на Сході не отримує відповіді. Якщо за найближчі місяці новообраний президент не сформує відповідних ініціатив, ми отримаємо війну між президентом і парламентом,

– припустив кандидат у президенти.

За словами Безсмертного, тепер він має намір балотуватися у парламент і вести політичну силу, процедура реєстрації якої якраз завершується.

"Не вірю, що Зеленський прийде на дебати з Порошенком. У нього немає сформованих відповідей, щоб дискутувати", – запевнив він.

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Й також розповів, що не впевнений, що його підтримка була б плюсом для Анатолія Гриценка. Адже коли відбувається об'єднання, треба робити це навколо певних програмних засад.

"Коли я порівняв тексти наших програм, стало очевидно, що у нас є чимало розбіжностей щодо поглядів на майбутнє. Говорити про щось консерватору і лібералу дуже важко", – підсумував політик.

Дивіться відео повного інтерв'ю з кандидатом у президенти Романом Безсмертним: