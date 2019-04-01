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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Зеленський може бути першим президентом, який сам захоче піти, – Безсмертний

      2757 Читать новость на русском
      Роман Безсмертний у прямому ефірі 24 каналу
      Роман Безсмертний у прямому ефірі 24 каналу / 24 канал

      За результатами екзит-полу, кандидат у президенти Роман Безсмертний отримав підтримку 0,1% українських виборців. Однак він готовий працювати й далі та має намір повести свою політичну силу на майбутні парламентські вибори.

      Про це у прямому ефірі розповів кандидат у президенти Роман Безсмертний.

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      Про результати екзит-полу

      За його словами, ті цифри, які оприлюднив екзит-пол, значною мірою визначив фільм "Слуга народу". Адже ключова складова будь-яких виборів, емоційна.

      Відповідь, чому ми так дорого платимо кожен раз, лежить на поверхні. Адже той прошарок населення, який називається елітою та формує думки, дуже вузький та мовчазний,
      – пояснив політик.

      Й додав, що причина в тому, що впродовж століть цю когорту завжди принижували.

      Остаточні результати екзит-полу
      Остаточні результати екзит-полу

      Крім цього, кандидат у президенти зазначив, що не знав більшого цькування, ніж тоді, коли у 2005 році на виборах, бувши одним з лідером "Нашої України", визнав перемогу конкурента. На думку Безсмертного, особливість українського політикуму в тому, що його представники не хочуть визнавати вибір народу.

      Що відомо про Безсмертного? Український політик, дипломат, один з авторів Конституції України, кандидат політичних наук. Був віце-прем'єром з питань адміністративно-територіальної реформи, керівником фракції "Наша Україна" у ВРУ, а також послом України в Білорусі.

      "З п'яти лідерів лише Гриценко брав участь в дебатах. Ті, хто спілкувався примітивно, отримали підтримку, ті ж, хто пропонував зміст – залишилися позаду", – наголосив Безсмертний.

      Про свій результат на виборах

      Безсмертний запевнив, що усвідомлює свій результат на президентських виборах. "Розумію, де ми чогось досягли, а над чим ще потрібно попрацювати", – додав він.

      Кожного разу ми вибираємо між життям і смертю. Та потрібно звикати, що політика, це – лише одна складова нашого життя, яка дає емоційну настанову на певні роки,
      – наголосив політик.

      Він також зазначив, що звинувачувати соціологів чи екзит-пол – це пострадянський синдром. "Таке враження, що кожен раз ми махаємо молотом і б'ємо себе по голові. Важливо зберігати спокій і не впадати в крайності", – впевнений Безсмертний.

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      "Очевидно, що в українському суспільстві є певні стереотипи. Я не звинувачую нікого в тому, що мене не подавали в соціологічних опитуваннях зразу після того, як я оголосив про намір балотуватися. Не можу вимагати від української політики більше, ніж вона може забезпечити", – прокоментував кандидат у президенти.

      Ми дуже повільно змінюємося, народжуємо ідеї й проводимо реформи. Більшість держав на пострадянському просторі інституційно помінялися, ми ж проходимо цей шлях дуже важко,
      – переконаний Безсмертний.

      Й пояснив, що причиною є те, що інституційна модель, закладена Конституцією, змушує вибирати між життям і смертю. А також наголосив, що президент зараз має надмірні повноваження, хоча в Україні – парламентсько-президентська республіка. 

      Про другий тур, свої політичні плани та Гриценка

      На думку політика, Зеленський може бути першим президентом, який сам попроситься піти. Або ж його просто зроблять таким як і всіх попередніх очільників держави. У другому турі буде дуже складна боротьба з викиданням великої кількості неприємного компромату, переконаний Безсмертний.

      Безсмертний Роман
      Кандидат у президенти Роман Безсмертний

      Він також зазначив, що треба передавати повноваження та ресурси місцевому самоврядуванню, що система у безпековому секторі провалилася, а економічна модель – неконкурентна.

      Проблема війни на Сході не отримує відповіді. Якщо за найближчі місяці новообраний президент не сформує відповідних ініціатив, ми отримаємо війну між президентом і парламентом,
      – припустив кандидат у президенти.

      За словами Безсмертного, тепер він має намір балотуватися у парламент і вести політичну силу, процедура реєстрації якої якраз завершується. 

      "Не вірю, що Зеленський прийде на дебати з Порошенком. У нього немає сформованих відповідей, щоб дискутувати", – запевнив він.

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      Й також розповів, що не впевнений, що його підтримка була б плюсом для Анатолія Гриценка. Адже коли відбувається об'єднання, треба робити це навколо певних програмних засад.

      "Коли я порівняв тексти наших програм, стало очевидно, що у нас є чимало розбіжностей щодо поглядів на майбутнє. Говорити про щось консерватору і лібералу дуже важко", – підсумував політик.

       

      Дивіться відео повного інтерв'ю з кандидатом у президенти Романом Безсмертним:

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Фотоновини Роман Безсмертний
      Джерело: 24 канал
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