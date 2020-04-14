Зеленський може довести, що є самостійним гравцем: Притула назвав необхідну умову

Президента України Володимира Зеленського неодноразово пов1яхували з олігархом Ігорем Коломойським. Та є одна річ, яка може довести, що Зеленський є самостійним гравцем.

Шоумен і член політради партії "Голос" Сергій Притула в інтерв’ю "Українській правді".

"У Зеленського цікавий момент зараз: "антиколомойський" закон… Якщо цей закон буде прийнятий, – а цей закон однозначно не в інтересах Ігоря Валерійовича Коломойського, – Зеленський доведе усім, що "я самостійний гравець", – заявив Сергій Притула.

Що за "антиколомойський" закон та скандал з правками до нього? Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт 30 березня. У ньому мовиться про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Законопроєкт передбачає, що власники та колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам, як-от "Приватбанк" – Ігорю Коломойському.



До другого читання до законопроєкту подали 16 тисяч правок. Профільний комітет не встигає їх опрацювати. Через безпрецедентну кількість правок, виникають технічні труднощі в роботі. Єдиний вихід: у другому читанні нардепи хочуть розглядати правки до законопроєкту цілими пакетами. У разі потреби, на обговорення виставлятимуть окремі частини та навіть статті документа.

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Та він відзначив, що цей закон не вдасться прийняти лише завдяки депутатам пропрезидентської фракції "Слуга народу".

"Навіть якщо Володимир Зеленський не є маріонеткою Коломойського, на жаль, в його фракції виявилося 50-60 маріонеток Коломойського", – переконаний Притула.

Тож, на його думку, "для того, щоб довести це громадянам [самостійність відносно Коломойського, – прим. 24 каналу], Володимиру Олександровичу потрібно заручитися підтримкою фракції "Голосу", підтримкою фракції "ЄС", можливо, ще якихось фракцій".