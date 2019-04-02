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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Зеленський може проігнорувати дебати через концертний графік

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      У штабі Зеленського таки не бачать сенсу у дебатах
      У штабі Зеленського таки не бачать сенсу у дебатах / 24 канал

      Шоумен Володимир Зеленський готовий до дебатів з чинним президентом Петром Порошенком. Однак вони не мають пересікатися із його графіком як художнього керівника студії "Квартал 95".

      На попередні дебати перед першим туром виборів Зеленський не прийшов саме з причини запланованих раніше виступів, повідомив політолог і спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, пише "Обозреватель". 

      Читайте також: Коли відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським: заява Суспільного

      У штабі Зеленського пояснюють, що організатори теледебатів про це знали. До того ж там вважають, що українському суспільству це не дуже потрібно.

      Як показує практика, люди вже втомилися від обіцянок, які вони отримують, у тому числі і в рамках дебатів, і в рамках виборчих кампаній від представників чинних політичних еліт,
      – стверджує Разумков.

      При цьому він зазначив, що Зеленський готовий до дебатів, "а як це буде відбуватися і коли, це вже інше питання". Видання відзначає, що в афіші на офіційному сайті студії "Квартал 95" немає анонсованих гастролей і концертів за участю Володимира Зеленського.

      Зазначимо, радник Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що обговорювати свою програму та план дій із Петром Порошенком їхній кандидат не повинен, бо "у цьому немає сенсу". Однак сам Володимир Зеленський заявив, що на дебати згоден. 


      Скільки людей проголосувало на виборах-2019

       

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      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський
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