Зеленський може розпустити Раду, бо там немає коаліції, – Разумков

Майбутній президент України Володимир Зеленський може розпустити парламент, бо зараз там відсутня коаліція. Проте, щоб цього не трапилось, ЦВК зумисне затягує проголошення офіційних результатів виборів.

Своєю чергою, Рада може затягувати процес інавгурації Зеленського, аби він вже не зміг її розпустити. Таку думку висловив речник штабу Зеленського Дмитро Разумков в ефірі "112 каналу".

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Розпуск Ради можливий, тому що станом на сьогодні коаліції немає. Коаліція складається з 2 фракцій. У цих фракціях не вистачає народних депутатів, тобто їх там менше, ніж 226,

– зазначив він.

Проте, для розпуску парламенту є часові обмеження, тому, на думку Разумкова, ЦВК затягує оголошення офіційних результатів виборів.

"Сьогодні по-різному рахують юристи, найчастіше вони схиляються, що це 27 травня (час до якого парламент можна розпустити – 24 канал). Саме тому, як нам здається, ЦВК затягує процес оприлюднення результатів, а потім Рада затягуватиме процес інавгурації, щоби він був після терміну, коли Рада може бути розпущена", – пояснив речник штабу Зеленського.

Зазначимо, що тим часом у ЦВК попередньо пообіцяли оголосити офіційні результати другого туру президентських виборів в Україні 30 квітня. Згідно зі 100% порахованих голосів, перемогу на них здобуває Володимир Зеленський. За нього проголосували 73,22% українців. Своєю чергою, чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% голосів виборців.



Результати голосування на виборах президента у другому турі