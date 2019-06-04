Зеленський на два дні прибув до Брюсселя: що тут робитиме та з ким зустрінеться президент

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Це його перший офіційний закордонний візит на цій посаді. Перебуватиме гарант у бельгійській столиці упродовж двох днів. За цей час він має зустрітися з високими представниками Євросоюзу, Єврокомісії та НАТО.

Літак українського президента приземлився у міжнародному аеропорту "Завентем" (11 кілометрів на північний схід від Брюсселя – 24 канал) у другій половині дня 4 червня. До складу української делегації, окрім самого Зеленського, ще увійшли заступник голови Адміністрації Президента Вадим Пристайко та віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, пише "Інтерфакс-Україна".

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Як зазначив український лідер на своїй сторінці у Facebook, розпочне він розмову з європейськими лідерами з інформації про сотні дітей, які загинули від куль на Сході України.

"За даними моніторингової місії ООН, на 1 червня цього року на Донбасі втратили життя 147 маленьких українців. 98 хлопчиків. 49 дівчаток. Поранено 363 дитини. Близько 200 тисяч дітей є внутрішньо переміщеними особами. Статус жертв війни отримали майже 23 тисячі дітей. Для десятків тисяч ця війна обернулася насильством – психологічним, сексуальним, фізичним", – наголосив президент.

За його словами, одних закликів замало.

У Міжнародний день безневинних дітей, я користуюся нагодою, щоб іще раз нагадати нашим європейським друзям ці жахливі цифри й закликати Росію припинити війну. Заради того, щоб зберегти життя, зокрема дітей. Тому мої розмови розпочнуться з питання – як ми разом будемо тиснути на агресора? Як ми примушуватимемо його до миру? Вірю, що разом ми знайдемо рішення,

– додав він.

Відповідно до програми перебування Зеленського у Брюсселі, першим, з ким він зустрінеться, буде президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер. Захід має розпочатися о 16:30 за Києвом з церемонії офіційного рукостискання та фотографуванням у спеціальному VIP-кутку будівлі європейського органу. Щоправда, спільних заяв для преси не буде.

Далі Зеленський відвідає штаб-квартиру НАТО. Тут український президент проведе зустріч із генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. О 17:45 за Києвом відбудеться їхня спільна прес-конференція. Після спілкування з пресою Зеленський і Столтенберг візьмуть участь у засіданні комісії Україна – НАТО на рівні послів.

Крім того, о 19:20 за Києвом у будівлі Єврокомісії має розпочатися зустріч Зеленського з президентом Єврокомісії щодо євро, соціального діалогу, фінансової стабільності та фінансових послуг Валдісом Домбровскісом. Саме він є куратором питання макрофінансової допомоги Україні.

Завершиться перший день перебування українського гаранта у Брюсселі перемовинами з польським колегою Анджеєм Дудою. Їхня зустріч відбудеться у представництві Польщі в ЄС, а після неї президенти України та Польщі зроблять заяви для преси.

У другий день заплановано зустріч Зеленського з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні. Також він проведе аналогічний захід з президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Після закінчення останньої зустрічі пройде спільна прес-конференція сторін.

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Раніше офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас переконував, що зустріч президента Зеленського з президентом ЄК Юнкером – це можливість підтримувати "дуже хороший рівень взаємин з Україною".

Це перша зустріч із новим президентом України, й ми з нетерпінням на неї чекаємо. Це можливість підтримувати дуже хороший рівень взаємин, який у нас був з Україною також під час президентства Порошенка,

– заявляв він.

Другий міжнародний візит Володимир Зеленський може здійснити до Вашингтона. Зокрема, наприкінці травня президент США Дональд Трамп запросив його здійснити офіційний візит. Український гарант, зі свого боку, подякував за запрошення. Коли відбудуться їхні перемовини, поки невідомо. Окрім того, президента України запросили 2 липня відвідати Канаду: там саме відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні.

Щодо инших закордонних поїздок, то наразі у команді Зеленського ще опрацьовують графік на найближчу перспективу.