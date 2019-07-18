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      Зеленський на Харківщині вкотре розбирався з чиновником: цього разу телефоном

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський під час свого робочого візиту на Харківщину вирішив обговорити масштаби вирубки лісу в регіоні. На відповідній нараді за його участю не було очільника "Гутянського лісового господарства" Віктора Сиси, а його звинувачують у причетності до масштабних вирубок на Харківщині. Відтак, гарант прямо у залі зателефонував Сисі.

      На початку наради виступив директор "Жовтневого лісового господарства" Руслан Чагаровський. До слова, йому напередодні уночі невідомі спалили машину.

      Зверніть увагу! Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу

      Чагаровський під час виступу відзначив, що на Харківщині налагоджено схему вирубки та продажу дерев за кордон.

      "У "Жовтневому лісгоспі" ми провели ревізію 10% лісу. Збиток вже становить 80 мільйонів гривень. За нашими прогнозами, після повної перевірки ця цифра перевищить 200 мільйонів", – наголосив він.

      Директор "Жовтневого лісгоспу" додав, що загалом збитки від діяльності "чорних лісорубів" можуть досягти мільярда гривень. У злочині він звинуватив екс-очільника Харківського обласного лісового господарства Олександра Зінченка та кандидата на цю посаду Віктора Сису. Крім того, останнього Чагаровський назвав одним із головних порушників правил вирубування лісу та "найбільш чорним лісорубом" на Харківщині.

      Оскільки Сиси на засіданні не було, то Зеленський запропонував йому зателефонувати, але той слухавку не взяв. Згодом президент попросив номер і сам набрав Сису.

      Я – Зеленський Володимир. Добрий день, ми вже на Вас чекаємо. Ви перебуваєте у відрядженні? Ну, Ви – в Києві? А коли Ви до Харкова повертаєтесь. Зайдіть завтра в адміністрацію президента, будь ласка. О 10-й,
      – сказав у слухавку гарант.

      Як Зеленський Сисі телефонував: дивіться відео 

      Де ще розбирався Зеленський з чиновниками 

      Володимир Зеленський під час своїх робочих поїздок в області уже не вперше влаштовує розбірки з місцевими чиновниками. Почалося все з його візиту на Закарпаття, де гарант під час спілкування з митниками заявив, що їхнє мичання йому вже набридло.  

      Далі був його візит до Борисполя на Київщині – тут політик вигнав з зали секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка зі словами: "Та йди вже, Господи. Чуєте чи ні?.. Розбійник". Крім того, на тій же зустрічі президент подискутував з мером міста Анатолієм Федорчуком через "метр фекалій" у місцевих озерах.

      Згодом у Дніпрі  президент уклав парі з мером Дніпра Борисом Філатовим, за умовами якої останній подасть у відставку, якщо центральний міст не відремонтують до 14 вересня.

      До речі, Зеленського також обурив міністр, який пропустив нараду через участь у виборах

      Також гарант емоційно закликав виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про відставку. Зокрема, до останнього він звернувся зі словами: "Ви вважаєте, що я – ідіот? Гаразд – я, Ви нас усіх вважаєте ідіотами?"

      Перед Харківщиною Зеленський побував на Миколаївщині. В цій області очільник держави влаштував перепалку з директором місцевого аеропорту Федором Барною, але останній зумів йому відповісти. Після цього Зеленьский влаштував суперечку з головою Миколаївської облради Вікторією Москаленко, яка під час президентської кампанії називала його "малоросом".

      якими ще емоційними заявами відзначався нещодавно зеленський: 
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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Новини Харкова Корупція
      Джерело: 24 канал
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