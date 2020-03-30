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      Зеленський на тлі спалаху COVID-19 зустрівся із військовим командуванням: про що говорили

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду з міністром оборони, головнокомандувачем ЗСУ та керівниками різних видів та родів ЗСУ. Головна тема розмови – заходи щодо недопущення COVID-19 не мають впливати на рівень готовності армії.

      Про селекторну нараду та головні висновки після неї мовиться у повідомленні пресслужби президента.

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      Будь-які заходи, пов’язані з недопущенням коронавірусної інфекції, не мають впливати на високий рівень готовності Збройних сил України виконувати покладені на них завдання,
      – наголосив під час зібрання Зеленський.

      Про що говорив Зеленський із військовим командуванням:

      • Нарада була присвячена питанням запобігання поширенню COVID-19 та забезпечення обороноздатності України.
      • Глава держави заслухав інформацію про заходи, яких вживає командування задля нерозповсюдження COVID-19 у військах;
      • А також інформацію про ймовірну участь військових у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
      • Міністр оборони України Андрій Таран доповів, що ситуація в армії зараз контрольована, оскільки пріоритет для Міноборони – "людиноцентричність і піклування про відповідне та повне забезпечення кожного військовослужбовця".
      • Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, своєю чергою, запевнив, що військові готові до відсічі агресору та оборони України.

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      "Ми зробимо все можливе, щоб наші військові залишалися здоровими. Це наше першочергове завдання. Однак усі заходи, які вживаються заради безпеки від коронавірусу, не повинні вплинути на бойову готовність наших військовослужбовців. Тут усе просто: вони захищають нас, а ми – їх", – додав глава держави.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Коронавірус COVID-19 Офіс Президента Коронавірус в Україні Збройні сили України Президент України
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