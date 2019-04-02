19:46
2 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У РФ винайшли галюциногенну зброю. Путін повертає Мішу
      Вєсті Кремля
      23:59, 1 квітня
      Вєсті.UA: Що вигадав Ляшко, аби стати президентом. Порошенко передає Зеленському символи влади
      Вєсті.UA
      23:08, 1 квітня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Зеленський нарвався на критику Фаріон: воно блює до мене мовою Путіна

      1576 Читать новость на русском
      Зеленський став новою жертвою критики скандальної Фаріон
      Зеленський став новою жертвою критики скандальної Фаріон / Колаж 24 канал

      Кандидата у президенти Володимира Зеленського за його виступ після першого туру виборів розкритикувала екс-нардеп від ВО "Свобода" Ірини Фаріон у своїй традиційно емоційній манері. У своєму виступі Зеленський російською мовою подякував виборцям і команді.

      "Я справді вважаю, що у нас така велика армія унікальних, приголомшливих, креативних, офігенних, добрих і теплих людей... У нас перша перемога", – сказав Зеленський у публічному зверненні після голосування на виборах президента.

      Читайте також: Дебіли та шизофреніки: скандали і курйози з Іриною Фаріон

      Поборницю української мови Фаріон обурило те, що кандидат у президенти України у своєму зверненні не розмовляє державною мовою. "Свободівка" обурено заявила, що нібито не розуміє його слів.

      А ви можете перекласти, що воно верзло? I don't understand...,
      – емоційно заявила Фаріон в ефірі програми "На межі вибору".

      Вона додала, що Зеленського "за ґрати садити треба вже садити сьогодні, не допускаючи до другого туру!"

      Фаріон також сказала, що в той час, як на Донбасі українські військові захищають країну від окупантів, Зеленський "ґвалтує мову на очах у всієї країни".

      Ми завдяки тим солдатам тут сидимо в залі, а воно блює до мене мовою Путіна. І це катастрофа!,
      – розпачливо вигукнула екс-нардеп.

      Читайте також: Дебати перед другим туром виборів президента можуть стати обов'язковими: з'явився законопроект

      А ще Фаріон негативно відгукнулася про тих, хто за голосував за Зеленського.

      "Це означає, що з тими 30% підтримки ми починаємо серйозну війну. І в цій війні ми повинні перемогти, вільні і самодостатні українці!", – резюмувала політик.

      У першому турі виборів президента лідирує Володимир Зеленський (30,22% голосів), далі йдуть Порошенко (15,94%) та Тимошенко (13,39%). Про це свідчать дані ЦВК станом на 2 квітня після обробки майже 100% голосів. Таким чином, Тимошенко не проходить до другого туру виборів і вже визнала свою поразку.

       
      скандали за участю ірини фаріон:
      blog_ava
      Вільно і чесно: на Заході прокоментували вибори президента України
      сьогодні
      11252
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Ірина Фаріон мовне питання Українська мова
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Президентські вибори-2019: як і за кого голосували в областях України
      сьогодні , 19:13 Президентські вибори-2019: як і за кого голосували в областях України
      8488
      Дешевший газ, електронні рецепти, допомога на дітей: що зміниться у квітні
      сьогодні , 17:01 Дешевший газ, електронні рецепти, допомога на дітей: що зміниться у квітні
      Яніна Ткачук 2391
      Сторонники Порошенко, посмотрите правде в глаза и не оскорбляйте оппонентов
      сьогодні , 17:00 Сторонники Порошенко, посмотрите правде в глаза и не оскорбляйте оппонентов
      Юрій Бутусов 2042
      Потенційні кандидати на посаду керівника митниці: чому конкурс називають фейковим
      сьогодні , 16:34 Потенційні кандидати на посаду керівника митниці: чому конкурс називають фейковим
      Тетяна Острікова 247
      Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      сьогодні , 10:00 Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      702
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук