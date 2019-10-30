Зеленський назвав 4 складові реінтеграції Донбасу та Криму

Володимир Зеленський назвав 4 складові реінтеграції анексованого Криму та окупованих територій Донбасу.

Президент під час форуму в Маріуполі анонсував державну стратегію щодо реінтеграції Донбасу та Криму, яка має з’явитися після 5 років війни. Її складові буде презентовано сьогодні, 30 жовтня. Водночас Зеленський запевнив, що цю програму влада обговорить із суспільством.

Важливо: Зеленський назвав 3 етапи до успішного завершення війни

Щоб усе спрацювало, стратегія держави має включати:

прозорість та публічність;

консенсус в українському суспільстві;

реалізм;

імплементація.

Зеленський зазначив, що усі етапи доведеться пройти разом – державі, суспільству та кожному громадянину.

Прозорість і публічність

Президент пояснив, що держава має не лише пояснювати свої кроки, вона має разом з громадянським суспільством ініціювати масштабний національний діалог.

Саме тому проходить цей форум – це перший крок для пошуку відповіді на найважливіші питання. Мова йде про долю держави,

– додав Зеленський.

Консенсус

Зеленський сказав, що українському суспільству потрібно домовитися між собою.

Реалізм

Президент наголосив: помилково думати, що ми повернемо Крим військовим шляхом, і вже завтра всі заговорять українською мовою.

"Ми маємо бути реалістами і не боятися правди", – додав він.

Імплементація

Зеленський пояснив, що імплементація – це здатність держави втілювати стратегію у життя, реальні кроки і реальні результати.

До теми: Стане стартом для нового Донбасу, – Зеленський про Маріуполь

Як влада оцінює відновлення Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для відновлення Донбасу необхідно 300 мільярдів гривень. За його словами, це буде масштабний проєкт реінтеграції.

Глава держави закликав підприємців допомагати державі вирішувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу, де триває російсько-українська війна.

Цю тему він міг таки обговорювати на нещодавній зустрічі із олігархом Ігорем Коломойським.

Глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій пояснив, що відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу не можуть здійснити у межах одного чи двох річних бюджетів – масштаби дуже великі.

Важливо. Україна проводить переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування інфраструктурних проєктів. Серед ймовірних інвесторів – Словаччина, Румунія, Польща. Криклій заявляв, що міжнародні організації готові допомагати дуже активно.