Зеленський назвав 4 складові реінтеграції Донбасу та Криму
Володимир Зеленський назвав 4 складові реінтеграції анексованого Криму та окупованих територій Донбасу.
Президент під час форуму в Маріуполі анонсував державну стратегію щодо реінтеграції Донбасу та Криму, яка має з’явитися після 5 років війни. Її складові буде презентовано сьогодні, 30 жовтня. Водночас Зеленський запевнив, що цю програму влада обговорить із суспільством.
Важливо: Зеленський назвав 3 етапи до успішного завершення війни
Щоб усе спрацювало, стратегія держави має включати:
- прозорість та публічність;
- консенсус в українському суспільстві;
- реалізм;
- імплементація.
Зеленський зазначив, що усі етапи доведеться пройти разом – державі, суспільству та кожному громадянину.
Прозорість і публічність
Президент пояснив, що держава має не лише пояснювати свої кроки, вона має разом з громадянським суспільством ініціювати масштабний національний діалог.
Саме тому проходить цей форум – це перший крок для пошуку відповіді на найважливіші питання. Мова йде про долю держави,
– додав Зеленський.
Консенсус
Зеленський сказав, що українському суспільству потрібно домовитися між собою.
Реалізм
Президент наголосив: помилково думати, що ми повернемо Крим військовим шляхом, і вже завтра всі заговорять українською мовою.
"Ми маємо бути реалістами і не боятися правди", – додав він.
Імплементація
Зеленський пояснив, що імплементація – це здатність держави втілювати стратегію у життя, реальні кроки і реальні результати.
До теми: Стане стартом для нового Донбасу, – Зеленський про Маріуполь
Як влада оцінює відновлення Донбасу
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для відновлення Донбасу необхідно 300 мільярдів гривень. За його словами, це буде масштабний проєкт реінтеграції.
- Глава держави закликав підприємців допомагати державі вирішувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу, де триває російсько-українська війна.
- Цю тему він міг таки обговорювати на нещодавній зустрічі із олігархом Ігорем Коломойським.
Глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій пояснив, що відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу не можуть здійснити у межах одного чи двох річних бюджетів – масштаби дуже великі.
Важливо. Україна проводить переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування інфраструктурних проєктів. Серед ймовірних інвесторів – Словаччина, Румунія, Польща. Криклій заявляв, що міжнародні організації готові допомагати дуже активно.