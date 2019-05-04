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      Зеленський назвав очікувану дату інавгурації

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      Новообраний Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками фракцій парламенту наполягатиме, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.

      Саме тема інавгурації стала головною темою зустрічі з головами фракцій, про це Зеленський сказав журналістам під будівлею Верховної Ради, повідомляє кореспондентка 24 каналу. 

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      Майбутній президент зустрівся із ними та Головою Верховної Ради Андрій Парубій зустрівся у суботу, 4 травня. Як зазначив Зеленський, тема інавгурації має стати початком для "продовження розмови". Окрім неї, під час зустрічі обговорювали також і інші питання. 

      Ми хочемо відверту одну зустріч, щоб ми домовилися хоч про щось. Про щось треба починати говорити,
      – сказав Зеленський перед засіданням. 

      Щодо дати інавгурації Зеленський наголосив, пропонуватиме 19 травня. За його словами, саме із обговорення цього питання розпочалась зустріч. 

      "Я пояснив, що нам треба визначатися з датою, бо є контакт з іноземними гостями, яким також треба зрозуміти свій графік, бо всі хочуть приїхати до нас, в Україну, для святкування цього серйозного дня", – сказав він після засідання. 

      Зеленський також зазначив, що на зустрічі обговорювалися різні дати, оскільки "є різні думки у лідерів фракцій".

      Тому, мабуть, дату Україна зможе дізнатися тільки 14 травня на засіданні Верховної Ради,
      – зазначив він.

      Зеленський озвучив, яку дату інавгурації пропонуватиме: відео

      Зазначимо, конкретна дата проведення інавгурації буде відома після того, як її визначить Верховна Рада своєю постановою 14 травня або сам голова парламенту.  Зі свого боку, під час зустрічі Андрій Парубій запевнив, що зробить все, аби це питання розглянули якнайшвидше. 

      Водночас у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про проведення урочистого засідання парламенту, присвяченого складенню присяги новообраним президентом України Володимиром Зеленським на 19 травня 2019 року. Документ 3 травня зареєстрував народний депутат Сергій Міщенко.

      Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.

      У команді майбутнього гаранта переконані, що інавгурація Зеленського може відбутись 28 або 30 травня, щоб він не зміг розпустити Верховну Раду. Адже тоді до парламентських виборів залишиться менше півроку.

      Зеленський переміг у другому турі виборів: відео

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Інавгурація Зеленського
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