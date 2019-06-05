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      Зеленський назвав протидію агресії Росії одним зі своїх пріоритетів та закликав посилити санкції

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      Зеленський на зустрічі з Туском закликав посилити санкції проти Росії
      Зеленський на зустрічі з Туском закликав посилити санкції проти Росії / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним з головних його пріоритетів є протидія агресії Росії і консолідація міжнародної підтримки України. Зеленський також виступає за посилення санкцій проти Росії.

      "Серед своїх ключових пріоритетних завдань бачу також протидію російської агресії і консолідацію міжнародної підтримки в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України", – сказав Зеленський після зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі.

      Читайте також: Зеленський обговорив з представниками ЄС санкції щодо тих, хто видає паспорти Росії на Донбасі

      Глава Української держави наголосив, що закликав до посилення санкційного тиску на Росію, щоб "повернути мир в Україну".

      Зеленський також розповів, що разом зі своєю командою налаштований впроваджувати реформи та змінювати на краще життя в Україні. Президент зауважив, що ініційовані ним вибори до Верховної Ради повинні прискорити процес перезавантаження політичної системи України, яка просякнута корупцією.

      Тому окремим надважливим напрямком нашої роботи та моєї особисто буде саме активізація боротьби з корупцією, забезпечення ефективної роботи антикорупційних органів, судова реформа та створення електронного врядування,
      – наголосив Зеленський.

      Зауважимо, 4 червня на Донбасі внаслідок обстрілів проросійських бойовиків загинули 3 та були поранені 3 українських військових. На загострення конфлікту на Донбасі відреагував Зеленський і вкотре звернувся до Росії та окупаційних адміністрацій на Донбасі. Президент сказав, що загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську: "Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії".

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Євросоюз Новини політики Дональд Туск Санкції Україна – Росія Корупція
      Джерело: 24 канал
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