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      Зеленський назвав умови, за яких уряд Гончарука піде у відставку

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      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук / Фото з відкритих джерел

      Президент України Володимир Зеленський зазначив, що "попрощатися з новим урядом" доведеться у тому випадку, якщо йому не вдасться вирішити проблему високих тарифів на комунальні послуги.

      Про це глава держави розповів у інтерв'ю ТСН наголосивши, що не може людина сплачувати за комунальні послуги від 50 до 90 відсотків суми, яку отримує.

      Важливо: Олексій Гончарук – біографія прем'єр-міністра України

      Якщо моделі зменшення комуналки не буде, будемо прощатися з урядом. Все що зможуть, вони зроблять. Питання не в тому, яка ціна комуналки, питання в тому, який відсоток від того, що отримує людина пенсії чи зарплати, вона сплачує за комуналку. Це ж питання. І таку структурну проблему, таке структурне завдання ставиться новому уряду,
      – зазначив Зеленський.

      Зокрема, президент додав, що перед новим урядом також поставлено й інше завдання – попрацювати над тим, щоб відсотки за кредитами були нижчими.

      Уряд Гончарука повинен підготувати такий формат, щоб вже в 2020-у році люди мали можливість купувати ті чи інші речі, нерухомість чи землю за інший відсоток.

      "Тому що я розумію, що таке 17-18%. Просто неможливо сплачувати такий кредит", – додав Зеленський.

      Важливо: Оголошено новий склад Кабінету Міністрів України


      Новий Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком / інфографіка 24 каналу


      Функції Кабінету міністрів України / інфографіка 24 каналу
       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новий Уряд Кабінет Міністрів України Тарифи
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