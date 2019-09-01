Зеленський назвав умови, за яких уряд Гончарука піде у відставку

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що "попрощатися з новим урядом" доведеться у тому випадку, якщо йому не вдасться вирішити проблему високих тарифів на комунальні послуги.

Про це глава держави розповів у інтерв'ю ТСН наголосивши, що не може людина сплачувати за комунальні послуги від 50 до 90 відсотків суми, яку отримує.

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Якщо моделі зменшення комуналки не буде, будемо прощатися з урядом. Все що зможуть, вони зроблять. Питання не в тому, яка ціна комуналки, питання в тому, який відсоток від того, що отримує людина пенсії чи зарплати, вона сплачує за комуналку. Це ж питання. І таку структурну проблему, таке структурне завдання ставиться новому уряду,

– зазначив Зеленський.

Зокрема, президент додав, що перед новим урядом також поставлено й інше завдання – попрацювати над тим, щоб відсотки за кредитами були нижчими.

Уряд Гончарука повинен підготувати такий формат, щоб вже в 2020-у році люди мали можливість купувати ті чи інші речі, нерухомість чи землю за інший відсоток.

"Тому що я розумію, що таке 17-18%. Просто неможливо сплачувати такий кредит", – додав Зеленський.

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Новий Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком / інфографіка 24 каналу