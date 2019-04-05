Зеленський не покаже декларації до другого туру виборів

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не буде опубліковувати декларацію про статки, майно та доходи за 2018 рік до другого туру виборів.

У прес-службі Зеленського зазначили, що його декларація за 2018 рік буде подана у межах строків, встановлених чинним законодавством, пише ЧЕСНО.

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Чинне законодавство не зобов'язує Володимира Зеленського подавати декларацію про доходи за минулий рік, оскільки наразі він не є посадовцем. Тож Зеленський як кандидат у президенти декларував свої доходи за 2017 рік, адже виборча кампанія стартувала 31 грудня 2018 року, а обов’язковим є декларування статків за попередній рік.

Однак, напередодні рух ЧЕСНО закликав кандидата сповідувати принципи прозорості та оприлюднити декларацію, але Зеленський відмовився.

До слова, Петро Порошенко оприлюднив свою декларацію. Президент задекларував 1,56 мільярда гривень доходів за минулий 2018 рік.

Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.