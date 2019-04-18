Зеленський не прийде на дебати на "Суспільне"

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський не братиме участі у теледебатах з кандидатом Петром Порошенком на "Суспільному" ввечері 19 квітня. Цього дня Зеленський виступатиме тільки на дебатах на стадіоні "Олімпійський" у Києві.

"Кандидат Володимир Зеленський не планує брати участь у теледебатах на "Суспільному", – сказав після засідання ЦВК уповноважений представник Зеленського Сергій Кальченко.

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Зауважимо, що Центральна виборча комісія ухвалила рішення про перенесення теледебатів на "Суспільному" з 20:00 на 21:00, як того просили у штабі Порошенка. Усе для того, щоб чинний глава держави встиг виступити на дебатах на "Олімпійському", що стартують о 19:00.

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