Зеленський не встане на коліна перед Путіним, – штаб кандидата

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський "не встане на коліна", опинившись перед президентом Росії Володимиром Путіним. Питання припинення агресії Кремля проти України треба вирішувати дипломатичним шляхом.

Головний політтехнолог та спікер штабу кандидата Дмитро Разумков в ефірі Радіо НВ влаштував суперечку з довіреною особою чинного президента Петра Порошенка Семеном Кабакаєвим про позицію Зеленського щодо Росії.

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"На коліна перед Путіним Зеленський не встане, така відповідь вас влаштує?" – сказав Разумков у відповідь на питання про те, що зробить Зеленський, опинившись перед президентом Росії.

Зеленський дотримується позиції, що Москва незаконно окупувала український Крим і веде гібридну війну на Донбасі. Тому, жодної іншої позиції, в принці, бути не може.

У штабі кандидата в президенти переконані, що Україні наразі буде важко протистояти військовій агресії Росії у військовому плані.

Це ядерна держава, яка далеко не завжди піддається логіці і здоровому глузду, і веде агресивну війну не тільки у нас, але і в багатьох інших країнах світу. Або пряму, або інформаційну. Тому доведеться піти дипломатичним шляхом – це Нормандський формат, він повинен розширюватися,

– підсумував представник Зеленського.

Раніше Разумков розповідав, що Зеленський планує боротися з Росією, яка 5 років тому розв'язала війну на Донбасі, за допомогою санкцій Заходу. Він переконаний, що потрібно розширити Мінський формат за рахунок підписантів Будапештського меморандуму — США та Великої Британії. Зокрема, у питанні Донбасу є чотири складових: дипломатична, економічна, інформаційна та військова. Будь-яку війну можна закінчити військовим шляхом або дипломатичним, який і пропонує команда Зеленського. Також, кандидат обіцяє збільшити видатки на армію та підвищити зарплати для військових.

Хто перемагає на виборах президента?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, друге місце зайняв Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.