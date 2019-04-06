13:08
6 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Розроблено новий російський літак. Путін рекламує одяг
      Вєсті Кремля
      21:38, 5 квітня
      Вєсті.UA: Ультиматум Зеленського щодо дебатів. Ляшко хайпанув на темі аналізів
      Вєсті.UA
      19:58, 5 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Зеленський не встане на коліна перед Путіним, – штаб кандидата

      878 Читать новость на русском
      Зеленський не стане на коліна перед Путіним
      Зеленський не стане на коліна перед Путіним / Колаж 24 каналу

      Кандидат у президенти України Володимир Зеленський "не встане на коліна", опинившись перед президентом Росії Володимиром Путіним. Питання припинення агресії Кремля проти України треба вирішувати дипломатичним шляхом.

      Головний політтехнолог та спікер штабу кандидата Дмитро Разумков в ефірі Радіо НВ влаштував суперечку з довіреною особою чинного президента Петра Порошенка Семеном Кабакаєвим про позицію Зеленського щодо Росії.

      Читайте також: Радники Зеленського: хто вони та що про них відомо

      "На коліна перед Путіним Зеленський не встане, така відповідь вас влаштує?" – сказав Разумков у відповідь на питання про те, що зробить Зеленський, опинившись перед президентом Росії.

      Зеленський дотримується позиції, що Москва незаконно окупувала український Крим і веде гібридну війну на Донбасі. Тому, жодної іншої позиції, в принці, бути не може.

      У штабі кандидата в президенти переконані, що Україні наразі буде важко протистояти військовій агресії Росії у військовому плані.

      Це ядерна держава, яка далеко не завжди піддається логіці і здоровому глузду, і веде агресивну війну не тільки у нас, але і в багатьох інших країнах світу. Або пряму, або інформаційну. Тому доведеться піти дипломатичним шляхом – це Нормандський формат, він повинен розширюватися,
      – підсумував представник Зеленського.

      Раніше Разумков розповідав, що Зеленський планує боротися з Росією, яка 5 років тому розв'язала війну на Донбасі, за допомогою санкцій Заходу. Він переконаний, що потрібно розширити Мінський формат за рахунок підписантів Будапештського меморандуму — США та Великої Британії. Зокрема, у питанні Донбасу є чотири складових: дипломатична, економічна, інформаційна та військова. Будь-яку війну можна закінчити військовим шляхом або дипломатичним, який і пропонує команда Зеленського. Також, кандидат обіцяє збільшити видатки на армію та підвищити зарплати для військових.

      Хто перемагає на виборах президента?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, друге місце зайняв Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

       

       

      blog_ava
      У Єврокомісії зізналися, чи будуть співпрацювати з Порошенком або Зеленським
      сьогодні
      5034
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Анексія Криму Володимир Путін Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що треба зробити Порошенку, щоб виграв не тільки він, а й вся країна
      сьогодні , 13:00 Що треба зробити Порошенку, щоб виграв не тільки він, а й вся країна
      Віталій Шабунін 107
      В "ЛНР" увольняют за фото в вышиванке
      сьогодні , 12:00 В "ЛНР" увольняют за фото в вышиванке
      Ольга Черненко 299
      Виборчі перегони: ще два тижні фарсу – і лідер може змінитися
      сьогодні , 08:40 Виборчі перегони: ще два тижні фарсу – і лідер може змінитися
      Артем Овдієнко 1953
      "Не подходи, пока не скажеш за кого голосовал": почему споры лучше молчания
      сьогодні , 07:40 "Не подходи, пока не скажеш за кого голосовал": почему споры лучше молчания
      Павло Казарін 867
      Проросійські кандидати не можуть перемагати на виборах в Україні, – Foreign Policy
      5 квітня , 22:00 Проросійські кандидати не можуть перемагати на виборах в Україні, – Foreign Policy
      Світові Медіа 1584
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук