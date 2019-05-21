Зеленський обговорив з Міненерго США закупівлю американського газу

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з міністром енергетики США Ріком Перрі. Зустріч відбулася 20 травня.

Предметом обговорення став проект зі створення сталого шляху імпорту скрапленного природного газу через регазифікаційний термінал у Польщі до України, повідомили у прес-службі "Нафтогазу".

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На зустрічі були присутніми голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв, колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк та заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка також представляє Україну на тристоронніх переговорах про транзит російського газу до ЄС.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв вже їздив до Вашингтону на переговори по закупівлі американського скрапленого газу. За його словами, обидві сторони у цьому зацікавлені.

Наразі російський газ до ЄС постачається через газотранспортну систему України в межах контракту, який завершується 31 грудня 2019 року. Нового контракту Україна та Росія не уклали. Для того, аби відмовитися від українського транзиту РФ будує "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



"Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді.



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.



Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.