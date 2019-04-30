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      Зеленський оголосив конкурс на посаду речника президента: які умови

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      Переможець виборів 2019 року Володимир Зеленський потребує речника
      Переможець виборів 2019 року Володимир Зеленський потребує речника / Screenshot

      30 квітня ЦВК офіційно оголосила про результати президентських виборів 2019 року в Україні. Володимир Зеленський, переможець виборів, записав нове відеозвернення до українців. У ньому новообраний президент подякував за підтримку. А також оголосив конкурс на посаду речника президента України.

      У новому зверненні Зеленського, опублікованому у Facebook, переможець виборів нагадав українця, що у цей день рівно 230 років тому відбулася інавгурація першого президента США Джорджа Вашингтона.

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      При цьому Зеленський наголосив, що із цим великим політичним діячем себе не порівнює: "Поки ще зарано". І зацитував слова самого Вашингтона: "Трудися, щоб в тобі не згасли крихітні іскри небесного вогню, що звуться совістю". Після чого пообіцяв "всім українцям, попри те, за кого вони голосували", що буде трудитися  і пообіцяв "не підвести".

      Але головним меседжем відеозвернення було оголошення конкурсу на посаду речника президента України.

      Умови дуже прості. Якщо ти знаєш щонайменше три мови (українська та англійська – обов'язково), якщо ти маєш певний досвід у сфері журналістики чи в публічній сфері, якщо ти готовий працювати 24/7 – будь ласка, відправ своє резюме,
      – сказав Зеленський.

      Нагадаємо, Володимир Зеленський офіційно став переможцем виборів президента України і вже очікує на інавгурацію. Відбутися вона повинна до 3 червня. Чинний глава держави Петро Порошенко визнав свою поразку і подякував усім українцям, які за нього голосували.

      Вибори

      Коли Зеленський обійме посаду президента? ЦВК 30 квітня оголосило офіційні результати виборів. Тепер їх повинні опублікувати в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр". протягом 5 днів. З дня публікаціє розпочнеться відлік 30 днів, протягом яких має відбутися інавгурація. Конкретну дату інавгурації за поданням спікера парламенту і згідно з чинним законодавством України призначити Верховна Рада.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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