Зеленський оголосив про початок розповсюдження квитків на дебати

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення й опублікував його на своїй сторінці у Facebook. Цього разу воно адресоване не опоненту у другому турі президентських виборів та чинному президентові Петру Порошенку, а всім громадянам. Зеленський запросив українців на дебати та запропонував отримати квитки на цей захід.

У зверненні Володимир Зеленський сказав, що перебуває на НСК "Олімпійський", і цього разу "не з приводу аналізів", а тому, що "продовжуються дебати з приводу дебатів" з командою Петра Порошенка.

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За його словами, спочатку штаби сперечалися через дату, через місце проведення дебатів, а зараз – через "нові умови команди президента". Начебто у штабі Порошенка планують встановити іншу, окрему сцену. "Як ви уявляєте дебати двох кандидатів на двох сценах?", – запитав Зеленський.

Наприкінці звернення Зеленський запросив усіх охочих відвідати дебати кандидатів у президенти.

Дебати-2019. 19 квітня. О 19:00. Вільний доступ. Розповсюдження квитків починається прямо зараз,

– заявив кандидат.

Зеленський назвав сайт, на якому можна отримати квитки: debaty2019.org.ua. Його титульна сторінка виглядає так:





Однак варто зазначити, що станом на 01:50 17 квітня сервіс не працює: при спробі отримати квиток на дебати випливає повідомлення "The service is unavailable" ("Сервіс недоступний").

Все, що відомо про дебати між Порошенком і Зеленським – у матеріалі 24 каналу

Як розгортається боротьба між Порошенком і Зеленським перед другим туром виборів

За результатами голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, перші два місця, які посіли Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%), пройшли до другого туру, який заплановано на 21 квітня.



Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Також Зеленський запропонував, що кожен із учасників дебатів має здати аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком" і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.



За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.



10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився. Результати Порошенка мають оприлюднити орієнтовно 15 квітня.



11 квітня між Зеленським і Порошенком відбулася словесна суперечка у прямому ефірі. Так, президент прийшов у студію без запрошення, аби знову закликати свого опонента до дебатів. Шоумен вийшов на телефонний зв'язок, від пропозиції відеозв’язку він відмовився. Після словесної перепалки про дебати шоумен кинув слухавку. Зеленський також зазначав, що тоді перебував у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном.



12 квітня обоє кандидатів у Єлисейському палаці зустрілися з Макроном, але знову порізно. Порошенко зі своїм французьким колегою обговорив низку стратегічних питань. А Зеленський поспілкувався "про життя, про головне".