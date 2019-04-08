Зеленський оприлюднив свою дату дебатів з Порошенком на "Олімпійському"

Кандидат у президенти Володимир Зеленський переконує, що його дебати з чинним українським президентом Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" у Києві відбудуться 19 березня.

Як наголосив кандидат у президенти у відеозверненні, на цих дебатах він зможе поставити гаранту будь-яке питання.

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"Наприклад, коли почнуться посадки, чому Свинарчуки (справжнє прізвище Гладоковських, що є фігурантами справи про розкрадання в "Укроборонпромі" – 24 канал" – не за гратами", – заявив Зеленський.

Крім того, новоспечений політик запропонував своїм прихильникам долучитися до цих дебатів.

"Я думаю, що у народу України за 5 років назбиралося дуже багато питань до Порошенка, які ви не можете йому поставити, але я можу від вашого імені. Тому, будь-ласка, пишіть в коментарі, яке питання саме ти хочеш поставити Порошенку", – резюмував він.

Напередодні Порошенко наголошував, що на "Олімпійському" чекатиме на Зеленського 14 квітня. Також він закликав глядачів відвідати захід, а всі телеканали – його висвітлити.

"Саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебатів. Думаю, що 19 або 20 година буде оптимальним терміном", – зауважив президент.