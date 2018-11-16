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      Зеленський опублікував символічне відео до ювілею серіалу "Слуга народу"

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      Артист та лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський
      Артист та лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський / Скріншот з відео

      Артист та лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський опублікував знакове відео з серіалу "Слуга народу" до третьої річниці фільму.

      Відповідне відео комік опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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      Фрагмент із першого сезону історії про "президента з народу" показує героя Зеленського Василя Голобородько, який після обрання на посаду президента вперше звернувся до українців.

      Я обіцяти не буду. По-перше, це нечесно. По-друге, я в цьому абсолютно нічого не розумію. Але це поки, я розберуся. Я знаю одне, діяти треба так, щоб потім не було соромно дивитися дітям в очі. І батькам. І всім вам. Ось це, українці, я вам обіцяю,
      – сказав Зеленський-"президент" у відео.

      Відео з серіалу "Слуга народу"

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Слуге Народа 3 года!) #слуганароду #березень2019

      Допис, поширений Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)


      До слова, Володимир Зеленський, який за даними опитувань українців займає друге місце у президентському рейтингу, прокоментував свою ймовірну участь у виборах. Він зазначив, що про рішення йти чи не йти у Президенти, повідомить у майбутньому. 

      Теги: Новини України Кіно Новини політики Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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