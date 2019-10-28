Зеленський передав 5 державних компаній на приватизацію
Володимир Зеленський передав 5 державних підприємств до Фонду державного майна для подальшої приватизації.
Заступниця голови ОПУ Юлія Ковалів під час пресбрифінгу повідомила, що президент уже підписав відповідний указ.
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Серед переданих до Фонду держмайна підприємств: готель "Дніпро" та держпідприємства Чайка і Центрсервіс. Підприємствами опікувалося Державне управління справами.
Ковалів анонсувала передачу на приватизацію ще 9 державних об'єктів, якими опікується ДУС.
Зауважимо, що за програмою дій уряду передбачено продаж понад 1000 державних компаній.
2 жовтня Рада остаточно схвалила законопроєкт, яким скасувала перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації. Тим самим парламент запустив процес великої приватизації державного майна, яку анонсували раніше. Детальніше – за посиланням.
Що таке масштабна приватизація?Це політичний курс, який спрямований на продаж підприємств, земель та іншого непрофільного майна на користь приватних осіб. Приватизація дозволить збільшити надходження до державного бюджету та залучити більше інвестицій.