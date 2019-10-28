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      Зеленський передав 5 державних компаній на приватизацію

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      Зеленський передав 5 державних компаній на приватизацію
      Зеленський передав 5 державних компаній на приватизацію / Getty Images

      Володимир Зеленський передав 5 державних підприємств до Фонду державного майна для подальшої приватизації.

      Заступниця голови ОПУ Юлія Ковалів під час пресбрифінгу повідомила, що президент уже підписав відповідний указ.

      Читайте також: Приватизація "Укрспирту": в Офісі Президента розповіли, що буде із спиртовою галуззю

      Серед переданих до Фонду держмайна підприємств: готель "Дніпро" та держпідприємства Чайка і Центрсервіс. Підприємствами опікувалося Державне управління справами.

      Ковалів анонсувала передачу на приватизацію ще 9 державних об'єктів, якими опікується ДУС.

      Зауважимо, що за програмою дій уряду передбачено продаж понад 1000 державних компаній.

      2 жовтня Рада остаточно схвалила законопроєкт, яким скасувала перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації. Тим самим парламент запустив процес великої приватизації державного майна, яку анонсували раніше. Детальніше – за посиланням.

      Що таке масштабна приватизація?Це політичний курс, який спрямований на продаж підприємств, земель та іншого непрофільного майна на користь приватних осіб. Приватизація дозволить збільшити надходження до державного бюджету та залучити більше інвестицій.

      blog_ava
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Гроші Новини політики Законодавство Приватизація Бізнес
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