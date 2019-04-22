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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Зеленський переміг: Чого чекати на ринку нерухомості після виборів?

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      Чого чекати від ринку нерухомості після виборів?
      Чого чекати від ринку нерухомості після виборів? / Колаж 24 каналу

      Чого чекати від ринку нерухомості України за підсумками президентських виборів і чи вплинуть їхні результати на ціни на квадратні метри? Про це Нерухомість 24 розпитала у фахівців.

      21 квітня відбувся другий тур президентських виборів в Україні.

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      Впевнену перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський – за нього проголосувало понад 70% виборців. Чинний Президент України Петро Порошенко уже визнав свою поразку – він отримав менше 25% підтримки українців.

      Володимир Зеленський переміг на президентських виборах: дивіться відео

       

      Нерухомість 24 розпитала в експертів, як такі результати президентських виборів позначаться на ринку нерухомості України.

      Створення прозорого ринку і розвиток іпотеки

      Співзасновник та керуючий партнер Українського клубу нерухомості (URE Club) Ольга Соловей висловила думку, що головним завданням нового президента стане розбудова економічно розвиненої країни.

      На сьогодні понад 80% гравців ринку нерухомості в тій чи іншій мірі стикаються з проявами корупції. Тому президентській команді необхідно буде прийняти низку заходів, щоб створити по-справжньому прозорий ринок з рівними умовами для забудовників, аби поліпшити бізнес-клімат в галузі, що безсумнівно потягне залучення інвестицій в сферу будівництва,
      – зазначила експерт.

      Стратегічним для нового президента має стати розвиток іпотечного кредитування, зокрема державних програм.

      Наприклад, якщо взяти державні іпотеки, то кредити, видані за ставками, що не перевищують 20-22%, могли б спричинити за собою зниження ставок у комерційних банках на 3-5%, а предметом застави на первинному ринку нерухомості знову повинна стати недобудована квартира, яку купують.

      ринок нерухомості президентські вибори іпотека
      Від нового президента очікують розвитку іпотечного кредитування

      Що буде з цінами на квартири?

      Керівник відділу продажів ЖК SVITLO PARK Олександр Панфілов прогнозує, що впродовж найближчих кількох місяців варто розраховувати на будь-які радикальні зміни.

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      Ринок буде розвиватися по експоненті, закладеній ще 2 роки тому: скорочення обсягів будівництва при вирівнюванні співвідношення попиту і пропозиції, збільшення популярності об'єктів, що будуються в форматі "місто в місті" зі створенням повноцінної інфраструктури,
      – переконаний фахівець.

      За його словами, до кінця року за економічної та політичної стабільності, вартість житла може зрости щонайбільше на 10-12%.

      Така тенденція буде продиктована здорожчанням будматеріалів та будівельно-монтажних робіт.

      Від початку року будівельні роботи в Україні дещо зросли в ціні.

      Ціни на квадратні метри прямо залежать від курсу долара. Якщо він почне рости, то і ціни на квартири на первинному ринку прогнозовано будуть переглянуті. Проте, за словами представника забудовника, поки економічних передумов для росту інфляції немає.

      вибори будівництво ціни на нерухомість
      Від початку 2019 року в Україні здорожчало будівництво//Фото: 24 канал

      Що варто знати покупцям?

      За збереження теперішніх темпів економічного росту та політичній стабільності впродовж найближчих 6 місяців ситуація на ринку нерухомості залишатиметься прогнозованою.

      Представник будівельної компанії AVM Development Group Владислав Кононов зазначає, що забудовники зацікавлені в тому, аби покупець отримав чіткий сигнал, що результати виборів – це лише наслідок певних демократичних процесів, і вони не вплинуть на плани компаній з будівництва нового житла.

      Експерт прогнозує, що через здорожчання будівництва незначне зростання цін можливе в об'єктах на початковій стадії, коли відбувається підписання основних договорів підряду та постачання будматеріалів.

      Новий президент навряд чи налаштований на те, щоб занурити країну в черговий хаос. Водночас будь-які стратегічні зміни в частині прозорості ринку будівництва житла, необхідних реформ в діяльності, наприклад, Державної архітектурно-будівельної інспекції, навряд чи можливі до формування нового парламенту країни. Тому ситуація в сфері будівництва буде залишатися стабільною і прогнозованою,
      – резюмував фахівець.

      Нерухомість 24 уже писала, що напередодні другого туру президентських виборів у відділах продажу фіксували сплеск активності потенційних покупців.

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Ціни на нерухомість
      Джерело: 24 канал
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