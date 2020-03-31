Зеленський піде, а Коломойський буде завжди: депутатам погрожували через закон про банки

Напередодні голосування у Верховній Раді за "антиколомойський" закон, який є однією з головних умов МВФ, десятки депутатів від "Слуги народу" отримали смс-повідомлення з погрозами.

Повідомлення отримали близько 100 депутатів, повідомили низка народних обранців "Громадському".

Зверніть увагу Дубінський був у Коломойського перед подачею антиколомойського закону

Нардепти не звернулися до поліції через цей факт, бо правоохоронці "і так перевантажені".

Так виглядало смс-повідомлення з погрозами:

"Привіт, Слуга народу. Хочу дати тобі пораду. Я тобі не раджу голосувати за закон, який забороняє повернення банків. Якщо в тебе є трохи мізків, то ти вже розумієш, що Зеленський клоун, і його ніхто не боїться вже. Влади немає.

А якщо ти проголосуєш за цей закон, ти станеш на все життя ворогом Коломойського. Влада змінюються, а Коломойський буде завжди, запам'ятайте це. Вас буде Коломойський наздоганяти все життя. Він Вам життя не дасть. Зеленський пару років і піде, а Вам жити в цій країні".

Зауважимо, що за "антиколомойський" закон проголосували 267 народних обранців.

Що відомо про "антиколомойський" закон? Він є однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні. Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.



Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.



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