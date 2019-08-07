Зеленський підписав угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем: що це означає

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Відтак зона вільної торгівлі між державами невдовзі набуде чинності.

Угоду було укладено ще 21 січня 2019 року, зазначається в тексті закону на сайті Верховної Ради.

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Документ набуває чинності після 60 днів після ратифікації обома сторонами угоди. Підпис президента завершив процес ратифікації угоди Україною.

Дія цієї угоди не поширюється на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також Донецької та Луганської областей до повного припинення збройної агресії Російської Федерації та відновлення там конституційного ладу.

Що передбачає угода провільну торгівлю між Україною та Ізраїлем?зона вільної торгівлі – це такий тип міжнародної інтеграції, при якому в країнах-учасниках скасовуються міжнародні збори та податки, а також – кількісні обмеження у взаємній торгівлі згідно із міжнародним договором.



У межах цієї угоди Ізраїль скасує приблизно 80% усіх мит для українських промислових товарів. Крім того, буде скасовано 9% мит, які застосовувалися до товарів агросектору.



Натомість Україна скасує близько 70% мит, які застосовуються на ізраїльську промислову продукцію, а також 6% мит проти сільськогосподарських товарів.