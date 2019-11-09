15:20
9 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: На Росії презентували нову вундервафлю. Пристрасті Бердимухамедова
      Вєсті Кремля
      21:40, 8 листопада
      Вєсті.UA: Табори для "слуг народу". Коміка Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:57, 8 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Зеленський підписав указ про невідкладні заходи для росту економіки: що має зробити уряд

      713 Читать новость на русском
      Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо реформ для росту економіки
      Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо реформ для росту економіки / president.gov.ua/documents

      Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо проведення реформ, спрямованих на стимулювання економічного зростання та зміцнення держави.

      У документі мовиться про заходи, спрямовані на:

      Читайте також: Зеленський наклав заборону на закон про верифікацію пенсій і субсидій

      • продовження структурних економічних реформ,
      • введення додаткових механізмів для прискорення соціально-економічного розвитку України,
      • підвищення рівня добробуту населення,
      • гармонійний розвиток регіонів,
      • запровадження європейських стандартів життя,
      • зміцнення держави.

      Що має зробити Кабмін?

      До кінця року в економічній, фінансовій та енергетичній сферах Кабмін повинен розробити і внести на розгляд Верховної Ради низки законопроєктів. Це законопроєкти:

      • зі створення умов для функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та поліпшення якості і доступності відповідних послуг,
      • щодо функціонування внутрішнього водного транспорту,
      • щодо управління відходами,
      • з протидії незаконному видобутку бурштину,
      • щодо погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, що утворилася до 1 червня 2019 року,
      • щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва етилового спирту,
      • щодо лібералізації трудових відносин та оновлення законодавства про працю.

      Законопроєкти щодо бізнесу

      До кінця року очікується розробка урядом проєктів законів щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємців:

      • введення дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб-підприємців (ФОПів),
      • пом'якшення відповідальності ФОПів за порушення порядку подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів).

      Читайте також: Зміни для ФОПів: чи треба буде платити за касові апарати

      ФОпи закони
      Президент доручив уряду на 2 роки заморозити перевірки ФОПів / Колаж 24 каналу

      Газ

      Також Кабмін має розробити і затвердити план заходів щодо підвищення позицій України в рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу" (Doing Business);

      завершити процедуру відділення діяльності з транспортування природного газу від діяльності з його видобування та постачання: завершити створення незалежного оператора газотранспортної системи України.

      Приватизація, ринок землі та інше

      До 31 грудня 2019 року уряд має забезпечити початок масштабної приватизації, зокрема визначити 5 об'єктів великої приватизації.

      Повинна бути забезпечена підготовка до запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, зокрема, включно зі створенням електронного реєстру інженерів-землевпорядників.

      Уряд також має забезпечити формування незалежних наглядових рад всіх державних банків.

      Затвердити план заходів щодо створення та впровадження Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва.

      В цьому році має відбутися впровадження першого етапу реалізації проєкту "Е-Малятко" і перегляд кордонів госпітальних округів.

      Соціальна сфера

      Указ передбачає введення до кінця року введення нової сучасної методології розрахунків прожиткового мінімуму з урахуванням європейських стандартів.

      Планується також підвищити рівень державної підтримки сімей з дітьми.

      До кінця року повинне бути розроблене технічне завдання електронної платформи "Е-ветеран".

      Армія

      Впровадження до кінця року нової об'єднаної системи керівництва та управління силами оборони, що відповідає НАТО, розробка структури плану оборони України.

      До кінця 2020 року уряд має визначити принципи організації і проведення оборонного планування, управління оборонними ресурсами з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і Євросоюзу.

      ЗСУ українська армія фото НАТО
      Президент доручив уряду розробити структуру плану оборони України / Фото 24 каналу

      Зовнішня політика

      У сфері зовнішньої політики до кінця цього року і протягом 2020 року уряд повинен втілювати заходи щодо зміцнення міжнародної підтримки України в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності;

      забезпечувати постійну міжнародну підтримку курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

      Комісія з питань правової реформи до 1 грудня 2019 року повинна представити на розгляд Президенту України пропозиції щодо змін до Конституції в частині децентралізації влади.

      Банки і фінанси

      Підписуючи указ, Зеленський також наголосив на пріоритетності продовження реформ фінансового та банківського секторів, зменшення частки непрацюючих кредитів у банківському секторі і впровадження кращих міжнародних практик корпоративного управління в державних банках.

      Наша команда, уряд, НБУ, Фонд гарантування вкладів і я особисто докладемо всіх зусиль, щоб повернути кошти, витрачені на виплати вкладникам збанкрутілих і націоналізованого банків і на докапіталізацію державних банків через недобросовісних позичальників,
      – сказав Зеленський.

      Приватбанки банки Україна кредити
      Зеленський обіцяє повернути гроші, витрачені на виплати вкладникам збанкрутілих і націоналізованого банків / Фото Getty Images

      blog_ava
      Росія 400 років робила все, щоб досягти свого в Україні, – екскомандувач армією США у Європі
      сьогодні
      4775
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Законодавство Володимир Зеленський Новини політики Збройні сили України Кабінет Міністрів України Реформи Бізнес ФОПи
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Росія 400 років робила все, щоб досягти свого в Україні, – екскомандувач армією США у Європі
      сьогодні , 13:38 Росія 400 років робила все, щоб досягти свого в Україні, – екскомандувач армією США у Європі
      Олексій Печій 4775
      На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      сьогодні , 10:00 На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      1 105865
      Страхування життя в Україні: як оформити страховку без копійки в кишені
      31 жовтня , 10:30 Страхування життя в Україні: як оформити страховку без копійки в кишені
      839
      Вражаючі досягнення українців з Книги рекордів Гіннеса
      сьогодні , 09:30 Вражаючі досягнення українців з Книги рекордів Гіннеса
      Настя Сукач 3912
      В Україні є традиція: переслідувати попередників, але не дуже, – політолог
      сьогодні , 08:40 В Україні є традиція: переслідувати попередників, але не дуже, – політолог
      Наталя Ромашова 344
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук