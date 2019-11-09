Зеленський підписав указ про невідкладні заходи для росту економіки: що має зробити уряд
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо проведення реформ, спрямованих на стимулювання економічного зростання та зміцнення держави.
У документі мовиться про заходи, спрямовані на:
Читайте також: Зеленський наклав заборону на закон про верифікацію пенсій і субсидій
- продовження структурних економічних реформ,
- введення додаткових механізмів для прискорення соціально-економічного розвитку України,
- підвищення рівня добробуту населення,
- гармонійний розвиток регіонів,
- запровадження європейських стандартів життя,
- зміцнення держави.
Що має зробити Кабмін?
До кінця року в економічній, фінансовій та енергетичній сферах Кабмін повинен розробити і внести на розгляд Верховної Ради низки законопроєктів. Це законопроєкти:
- зі створення умов для функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та поліпшення якості і доступності відповідних послуг,
- щодо функціонування внутрішнього водного транспорту,
- щодо управління відходами,
- з протидії незаконному видобутку бурштину,
- щодо погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, що утворилася до 1 червня 2019 року,
- щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва етилового спирту,
- щодо лібералізації трудових відносин та оновлення законодавства про працю.
Законопроєкти щодо бізнесу
До кінця року очікується розробка урядом проєктів законів щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємців:
- введення дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб-підприємців (ФОПів),
- пом'якшення відповідальності ФОПів за порушення порядку подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів).
Читайте також: Зміни для ФОПів: чи треба буде платити за касові апарати
Президент доручив уряду на 2 роки заморозити перевірки ФОПів / Колаж 24 каналу
Газ
Також Кабмін має розробити і затвердити план заходів щодо підвищення позицій України в рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу" (Doing Business);
завершити процедуру відділення діяльності з транспортування природного газу від діяльності з його видобування та постачання: завершити створення незалежного оператора газотранспортної системи України.
Приватизація, ринок землі та інше
До 31 грудня 2019 року уряд має забезпечити початок масштабної приватизації, зокрема визначити 5 об'єктів великої приватизації.
Повинна бути забезпечена підготовка до запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, зокрема, включно зі створенням електронного реєстру інженерів-землевпорядників.
Уряд також має забезпечити формування незалежних наглядових рад всіх державних банків.
Затвердити план заходів щодо створення та впровадження Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва.
В цьому році має відбутися впровадження першого етапу реалізації проєкту "Е-Малятко" і перегляд кордонів госпітальних округів.
Соціальна сфера
Указ передбачає введення до кінця року введення нової сучасної методології розрахунків прожиткового мінімуму з урахуванням європейських стандартів.
Планується також підвищити рівень державної підтримки сімей з дітьми.
До кінця року повинне бути розроблене технічне завдання електронної платформи "Е-ветеран".
Армія
Впровадження до кінця року нової об'єднаної системи керівництва та управління силами оборони, що відповідає НАТО, розробка структури плану оборони України.
До кінця 2020 року уряд має визначити принципи організації і проведення оборонного планування, управління оборонними ресурсами з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і Євросоюзу.
Президент доручив уряду розробити структуру плану оборони України / Фото 24 каналу
Зовнішня політика
У сфері зовнішньої політики до кінця цього року і протягом 2020 року уряд повинен втілювати заходи щодо зміцнення міжнародної підтримки України в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності;
забезпечувати постійну міжнародну підтримку курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.
Комісія з питань правової реформи до 1 грудня 2019 року повинна представити на розгляд Президенту України пропозиції щодо змін до Конституції в частині децентралізації влади.
Банки і фінанси
Підписуючи указ, Зеленський також наголосив на пріоритетності продовження реформ фінансового та банківського секторів, зменшення частки непрацюючих кредитів у банківському секторі і впровадження кращих міжнародних практик корпоративного управління в державних банках.
Наша команда, уряд, НБУ, Фонд гарантування вкладів і я особисто докладемо всіх зусиль, щоб повернути кошти, витрачені на виплати вкладникам збанкрутілих і націоналізованого банків і на докапіталізацію державних банків через недобросовісних позичальників,
– сказав Зеленський.
Зеленський обіцяє повернути гроші, витрачені на виплати вкладникам збанкрутілих і націоналізованого банків / Фото Getty Images