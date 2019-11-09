Зеленський підписав указ про невідкладні заходи для росту економіки: що має зробити уряд

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо проведення реформ, спрямованих на стимулювання економічного зростання та зміцнення держави.

У документі мовиться про заходи, спрямовані на:

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продовження структурних економічних реформ,

введення додаткових механізмів для прискорення соціально-економічного розвитку України,

підвищення рівня добробуту населення,

гармонійний розвиток регіонів,

запровадження європейських стандартів життя,

зміцнення держави.

Що має зробити Кабмін?

До кінця року в економічній, фінансовій та енергетичній сферах Кабмін повинен розробити і внести на розгляд Верховної Ради низки законопроєктів. Це законопроєкти:

зі створення умов для функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та поліпшення якості і доступності відповідних послуг,

щодо функціонування внутрішнього водного транспорту,

щодо управління відходами,

з протидії незаконному видобутку бурштину,

щодо погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, що утворилася до 1 червня 2019 року,

щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва етилового спирту,

щодо лібералізації трудових відносин та оновлення законодавства про працю.

Законопроєкти щодо бізнесу

До кінця року очікується розробка урядом проєктів законів щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємців:

введення дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб-підприємців (ФОПів),

пом'якшення відповідальності ФОПів за порушення порядку подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів).

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Президент доручив уряду на 2 роки заморозити перевірки ФОПів / Колаж 24 каналу

Газ

Також Кабмін має розробити і затвердити план заходів щодо підвищення позицій України в рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу" (Doing Business);

завершити процедуру відділення діяльності з транспортування природного газу від діяльності з його видобування та постачання: завершити створення незалежного оператора газотранспортної системи України.

Приватизація, ринок землі та інше

До 31 грудня 2019 року уряд має забезпечити початок масштабної приватизації, зокрема визначити 5 об'єктів великої приватизації.

Повинна бути забезпечена підготовка до запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, зокрема, включно зі створенням електронного реєстру інженерів-землевпорядників.

Уряд також має забезпечити формування незалежних наглядових рад всіх державних банків.

Затвердити план заходів щодо створення та впровадження Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва.

В цьому році має відбутися впровадження першого етапу реалізації проєкту "Е-Малятко" і перегляд кордонів госпітальних округів.

Соціальна сфера

Указ передбачає введення до кінця року введення нової сучасної методології розрахунків прожиткового мінімуму з урахуванням європейських стандартів.

Планується також підвищити рівень державної підтримки сімей з дітьми.

До кінця року повинне бути розроблене технічне завдання електронної платформи "Е-ветеран".

Армія

Впровадження до кінця року нової об'єднаної системи керівництва та управління силами оборони, що відповідає НАТО, розробка структури плану оборони України.

До кінця 2020 року уряд має визначити принципи організації і проведення оборонного планування, управління оборонними ресурсами з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і Євросоюзу.



Президент доручив уряду розробити структуру плану оборони України / Фото 24 каналу

Зовнішня політика

У сфері зовнішньої політики до кінця цього року і протягом 2020 року уряд повинен втілювати заходи щодо зміцнення міжнародної підтримки України в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності;

забезпечувати постійну міжнародну підтримку курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Комісія з питань правової реформи до 1 грудня 2019 року повинна представити на розгляд Президенту України пропозиції щодо змін до Конституції в частині децентралізації влади.

Банки і фінанси

Підписуючи указ, Зеленський також наголосив на пріоритетності продовження реформ фінансового та банківського секторів, зменшення частки непрацюючих кредитів у банківському секторі і впровадження кращих міжнародних практик корпоративного управління в державних банках.

Наша команда, уряд, НБУ, Фонд гарантування вкладів і я особисто докладемо всіх зусиль, щоб повернути кошти, витрачені на виплати вкладникам збанкрутілих і націоналізованого банків і на докапіталізацію державних банків через недобросовісних позичальників,

– сказав Зеленський.



Зеленський обіцяє повернути гроші, витрачені на виплати вкладникам збанкрутілих і націоналізованого банків / Фото Getty Images