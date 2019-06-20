16:19
20 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто знищить Путіна "яблуком". Кадиров полетить воювати в космос
      Вєсті Кремля
      21:46, 19 червня
      Вєсті. UA: Як Ляшко рятував Вакарчука. Несподіване зізнання кума Путіна
      Вєсті.UA
      20:04, 19 червня
      Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото
      ЦРУ
      09:00, 19 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський підтримує масштабну приватизацію: що це означає

      698 Читать новость на русском
      Зеленський підтримує масштабну приватизацію
      Зеленський підтримує масштабну приватизацію / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає масштабну приватизацію, і зазначив, що державі не потрібні непрофільні активи.

      Відповідну заяву президент України зробив під час зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві.

      Важливо: Зеленський підписав перший закон на посаді президента

      Володимир Зеленський сказав, що Україні як державі треба позбутися непрофільних активів.

      Тому я підтримую масштабну приватизацію. Держава – це сервіс, який створює умови для вашої роботи, а не ваш конкурент,
      – додав президент.

      Що таке масштабна приватизація? Це політичний курс, який спрямований на продаж підприємств, земель та іншого непрофільного майна на користь приватних осіб.

      Для чого вона потрібна? Приватизація дозволить збільшити надходження до державного бюджету та залучити більше інвестицій.

      Що таке приватизація державного або комунального майна? Наразі механізм приватизації контролює закон України "Про приватизацію державного і комунально майна". Приватизація – це платне відчуження майна, що перебуває у державній або комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути покупцями.

      Окрім цього, Володимир Зеленський повідомив про домовленості з Віктором Пінчуком, Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським про їхню підтримку соціальних та гуманітарних проектів. 

      Читайте також: Зеленський назвав суму, яка потрібна для відновлення Донбасу

      blog_ava
      Хто фінансує партію "Голос": у Вакарчука назвали конкретні прізвища
      сьогодні
      29230
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Гроші Президент України Бізнес Приватизація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зникнення та вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко: усе, що відомо
      сьогодні , 14:39 Зникнення та вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко: усе, що відомо
      48710
      Філарет заявив про відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине на томос
      сьогодні , 14:22 Філарет заявив про відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине на томос
      Світлана Попова 6898
      День народження винищувача танків
      сьогодні , 14:04 День народження винищувача танків
      Володимир Патола
      Новий Семочко від Зеленського: Бухарєв міг вести тіньовий бізнес, працюючи в податковій міліції
      сьогодні , 12:30 Новий Семочко від Зеленського: Бухарєв міг вести тіньовий бізнес, працюючи в податковій міліції
      Дмитро Гнап 661
      "Один жетон в руки" – це про гідність українців, або Протилежне рівняння на Європу
      сьогодні , 12:00 "Один жетон в руки" – це про гідність українців, або Протилежне рівняння на Європу
      Наталія Лебідь 1085
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук