Зеленський підтримує масштабну приватизацію: що це означає

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає масштабну приватизацію, і зазначив, що державі не потрібні непрофільні активи.

Відповідну заяву президент України зробив під час зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві.

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Володимир Зеленський сказав, що Україні як державі треба позбутися непрофільних активів.

Тому я підтримую масштабну приватизацію. Держава – це сервіс, який створює умови для вашої роботи, а не ваш конкурент,

– додав президент.

Що таке масштабна приватизація? Це політичний курс, який спрямований на продаж підприємств, земель та іншого непрофільного майна на користь приватних осіб.

Для чого вона потрібна? Приватизація дозволить збільшити надходження до державного бюджету та залучити більше інвестицій.

Що таке приватизація державного або комунального майна? Наразі механізм приватизації контролює закон України "Про приватизацію державного і комунально майна". Приватизація – це платне відчуження майна, що перебуває у державній або комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути покупцями.

Окрім цього, Володимир Зеленський повідомив про домовленості з Віктором Пінчуком, Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським про їхню підтримку соціальних та гуманітарних проектів.

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