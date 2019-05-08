Зеленський показав українцям символічне фото у День пам'яті та примирення

Володимир Зеленський у День пам’яті та примирення опублікував фото зі зв’язковою УПА та військовим СРСР. Новообраний Президент України побажав українцям миру, запорукою якого стане єдність.

На фото капітан морської піхоти ВМФ СРСР стоїть із зв’язковою Української повстанської армії, таку світлину Зеленський опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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Військовий на фото – Іван Анікейович Заслужений, втратив єдиного внука Івана Гутніка-Залужного під час війни на Донбасі .

10 травня йому виповниться 101 рік. Капітан першого рангу морської піхоти ВМФ СРСР, учасник Другої світової війни. Нагороджений численними орденами та медалями,

– розповів новообраний Президент.

Жінка на світлині – Параскева Василівна Зеленчук-Потяк.

"У 13 років стала зв’язковою в УПА. Передавала інформацію, провіант, плела светри", – додав він.

Зеленський також зазначив, що у День пам’яті та примирення "ми вшановуємо та вклоняємося перед усіма, хто боровся проти нацизму та загинув за Україну в роки Другої світової війни".



Фото з фейсбук-сторінки Володимира Зеленського

Перед кожним, хто віддав своє життя заради миру. Миру, якого сьогодні так потребує Україна. Миру, запорукою якого стане єдність усіх українців,

– наголосив Зеленський.

Зазначимо, цього року Україна 8 травня вже вп'яте відзначає День пам'яті та примирення на противагу радянському Дню перемоги. 8 травня 1945 року затвердили акт капітуляції Німеччини – саме цю дату відзначають в Європі та у західному світі.

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Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.

