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      Зеленський показав заповнений бюлетень: йому виписали штраф – відео

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      Володимиру Зеленському виписали штраф
      Володимиру Зеленському виписали штраф / Screenshot

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський на виборчій дільниці продемонстрував свій заповнений бюлетень, що є порушенням законодавства. Відтак він має заплатити штраф. Проте у якому розмірі, наразі не повідомляють.

      Згідно із законом, сума штрафу за оприлюднення заповненого бюлетеня коливається від 1700 до 5100 гривень. 

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      Виписували штраф Зеленському у прямому ефірі, який транслював виборчий штаб кандидата. 


      Зеленському виписують штраф у прямому ефірі

      Останній свій вчинок пояснив тим, що журналісти попросили показати бюлетень, тож він це зробив автоматично, не зумисно. Але, мовляв, закон є закон, тож штраф таки доведеться сплатити. 

      Відео, як Зеленському виписують штраф, починається з 41 хвилини 

      Кадри із результатами волевиявлення Зеленського розлетілись у ЗМІ. 

      "Ми саме побачили це в ЗМІ, безумовно всі ці факти буде перевірено і буде надана належна юридично-правова оцінка", – раніше зазначив член координаційного штабу по забезпеченню правопорядку на виборах Зорян Шкіряк.

      Та це не єдиний інцидент, який стався під час голосування Зеленського. На шляху на виборчу дільницю охорона обступила Володимира Зеленського кордоном. Попри це, напівоголена активістка Femen зустріла кандидата у президенти на місці із криками: "Досить ґвалтувати країну". 

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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