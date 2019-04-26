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      Зеленський полетів на фестиваль до Туреччини

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      Зеленський вирушив на вихідні до Туреччини
      Зеленський вирушив на вихідні до Туреччини / Getty Images

      Переможець виборів Президента України Володимир Зеленський повідомив, що на вихідні полетів до Туреччини. Проте політик пообіцяв повернутися через 2 дні.

      "Домовлялись бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль "Весело". А сам за 2 дні назад", – написав Зеленський у Facebook, додавши фото на фоні літака.

      Читайте також: Зеленський переконаний, що ЦВК затягує оголошення результатів виборів: у комісії відповіли

      Політик каже, що за 4 місяці це його перші вихідні.

      Що відомо про фестиваль "Весело"?

      Це проект студії "95 Квартал". Цього року фестиваль триватиме з 30 квітня по 7 травня у турецькому Бодрумі.

      вибори президента України результати

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини Туреччини Квартал 95
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