Зеленський помилував бранця Кремля Литвінова, який після Росії сидів в Україні

Президент Володимир Зеленський помилував бранця Кремля Сергія Литвінова, якого після передачі з Росії понад 4 місяці утримували в колонії Харкова.

Наказ про негайне звільнення Литвінова підписав заступник глави Міністерства юстиції Сергій Петухов і повідомив про це на своїй сторінці у Facebook.

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Петухов також зазначив, що тримає цю ситуацію на контролі.

Фізичне звільнення відбудеться, коли документи прибудуть в колонію, це має відбутися найближчим часом,

– додав він.



Помилування Литвінова

Перед цим політв’язень написав листа главі держави із проханням про помилування. Керівництво колонії підтвердило, що відповідні документи 27 червня скерували в Київ. Тоді з журналісти звернулися до Міністерства юстиції з проханням розкрити деталі передачі Літвінова з Росії в Україну. Проте в Мін’юсті не розкрили деталей справи, пославшись на конфіденційність.

Хто такий Сергій Літвінов і як він став російським політв’язнем?Літвінов – родом з села Комишне Луганської області. Його затримали влітку 2014 року в Ростові-на-Дону, коли чоловік там лікував запалення щелепи. Лікарню в Станиці Луганській тоді захопили проросійські бойовики. Літвінова катували на допитах, і при затриманні, що згодом довів його адвокат.



У Росії Літвінова звинуватили в тому, що він у складі українського батальйону "Дніпро-1" нібито вбивав мирних мешканців у селах Луганщини. Чоловікові загрожувало 25 років ув'язнення, але його адвокат домігся зміни статті на "розбій". Захисник Літвінова довів, що жертв з такими прізвищами, які були в матеріалах справи і яких нібито вбив Літвінов, не взагалі не існувало. А батальйон "Дніпро-1" взагалі ніколи не воював на Луганщині.



Зрештою, російський суд визнав Літвінова винним у тому, що він нібито вкрав для потреб батальйону 2 автомобілі. На суді був присутній підставний потерпілий, чиї авто нібито зникли. Проте Літвінов заявив, що ніколи не бачив цього чоловіка, "і ніколи нічого не крав, я простий колгоспник". Проте суд таки визнав Літвінова винним у розбої і засудив до 8,6 років ув'язнення. У 2016 році українця етапом переправили в колонію Магадана.