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      Зеленський пообіцяв, що поважатиме і захищатиме незалежність НБУ

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що поважатиме і захищатиме незалежність Національного банку України, та подякував органу за досягнуті результати.

      Про це він зазначив під час зустрічі з бізнес-спільнотою у Києві 20 червня.

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      Він сказав, що вимога щодо обов'язкового продажу валюти припинила діяти – і це не тільки "зменшення різних обмежень для бізнесу", а й ознака макрофінансової стабільності в країні.

      За це й інше маємо подякувати Національному банку України. Дякую. Я впевнений, що це результат його незалежності. Я її поважатиму і захищатиму
      – підкреслив Зеленський.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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