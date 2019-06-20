Зеленський пообіцяв, що поважатиме і захищатиме незалежність НБУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поважатиме і захищатиме незалежність Національного банку України, та подякував органу за досягнуті результати.

Про це він зазначив під час зустрічі з бізнес-спільнотою у Києві 20 червня.

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Він сказав, що вимога щодо обов'язкового продажу валюти припинила діяти – і це не тільки "зменшення різних обмежень для бізнесу", а й ознака макрофінансової стабільності в країні.

За це й інше маємо подякувати Національному банку України. Дякую. Я впевнений, що це результат його незалежності. Я її поважатиму і захищатиму

– підкреслив Зеленський.