Зеленський пообіцяв, що українці не платитимуть за компослуги 50-80% від доходу сім’ї

Міжнародний валютний фонд вимагає введення в Україні ринкових цін на комунальні послуги, що означає збільшення тарифів. Проте уряд зменшуватиме відсоток від доходу сім'ї на сплачення компослуг.

"МВФ, якщо буде чесним, він вимагає ринкові ціни. Так, ринкові ціни для нашої країни – це якесь збільшення тарифів. Але ви бачите, що з літа ми почали їх зменшувати. Це і є наша задача", – сказав Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня.

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"Я говорив з МВФ та нашим урядом. Ми говорили, що якщо в нас будуть ринкові ціни, то ми повинні домовитись, що відсоток від доходу сім'ї на сплату комуналки повинен зменшитись і це ми гарантуємо людям. Це питання я ставлю урядові, і прем’єр-міністр зі мною згоден", – наголосив президент.

Людина ніколи не платитиме 50-70% чи 80% за комуналку від доходу сім’ї. Це я можу гарантувати,

– пообіцяв Зеленський.

Напередодні міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що МВФ наполягає на необхідності запровадження ринкового утворення тарифів на комунальні послуги і виступає проти зниження тарифів для населення. При цьому фонд не проти субсидій для населення, але за те, щоб ціна на природні ресурси відповідала їхній ринковій вартості.