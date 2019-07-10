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      Зеленський пообіцяв українським націоналістам зруйнувати "інформаційну монополію" Медведчука

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      Зеленський пообіцяв українським націоналістам зруйнувати "інформаційну монополію" Медведчука

      Представники об’єднаних націоналістів добилися від президента України обіцянки зупинити монополізацію українських каналів Віктором Медведчуком.

      Про це повідомила партія "Національний Корпус" у своєму Telegram-каналі.

      Сьогодні, 10 липня, під час візиту президента України до Борисполя представник об’єднаних націоналістів, у минулому журналіст Олекса Бик поставив Володимиру Зеленському запитання про проросійську пропаганду, яку зараз ведуть телеканал NewsOne і його власник Віктор Медведчук.

      У відповідь президент заявив, що монополізацію українських телеканалів в умовах війни людьми з проросійською позицією він вважає неприпустимою, і дав представникам націоналістів обіцянку протистояти цьому явищу на законодавчому рівні.

      "Ми розберемося з цим питанням на рівні Верховної Ради. Будь-яких інформаційних монополій не буде", – пообіцяв Володимир Зеленський.

      Зі свого боку представники об’єднаних сил українських націоналістів – ВО "Свобода", "Національний Корпус", "Правий сектор", Конгрес українських націоналістів і ОУН – сказали, що мають намір стежити за виконанням цієї обіцянки. Вони також додали, що телеканал NewsOne на чолі з Віктором Медведчуком давно пора притягнути до відповідальності за систематичну проросійську пропаганду і держзраду.

      "NewsOne потрібно позбавити ліцензії, а всіх причетних на чолі з Медведчуком – покарати. Ми обов’язково простежимо, щоб президент виконав свою обіцянку", – заявили об’єднані націоналісти.

      Пізніше на самому сайті президента України з’явилася новина від імені прес-служби, де Володимир Зеленський підтвердив свої слова.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Віктор Медведчук Телеміст Newsone і Росія24
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