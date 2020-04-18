Зеленський порівняв "Слугу народу" з кораблем у шторм, а опозицію – з акулами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Верховній Раді є багато недоброзичливців, які хочуть потопити корабель монобільшості "Слуги народу". Втім наголосив президент, поки всі довкола хочуть, щоб цей корабель потонув, його подальший шлях залежатиме від кожного зі "слуг".

З самого початку була надана можливість, аби цей корабель був міцним для кожного члена команди. Його завдання – просто йти вперед. Про це Володимир Зеленський розповів в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

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Я надав їм можливість. Якщо вони хочуть йти вперед, вони підуть, навіть коли є шторм. Усе залежить від них самих. Та у цьому океані, у Верховній Раді, дуже багато акул,

– заявив президент.

За його словами, дуже багато таких "акул" плавають і хочуть домовитися з командою монобільшості. Президент ж особисто запевнив, що з ним жодна акула не зможе домовитися.

Щодо причин такого бажання потопити корабель "Слуги народу" Володимир Зеленський заявив, що усе через спроможність цієї команди дуже швидко змінювати країну.

"Корабель" і "акули": що, ймовірно, мав на увазі президент

Цілком імовірно, що Володимир Зеленський має на увазі скандали, з якими пропрезидентська команда зіштовхується у Верховній Раді. За понад пів року таких було чимало, але не усі з них стосувалися політичних питань.

Крім того, у засобах масової інформації та колах політичних експертів часто говорять про "різношерстість" депутатів від "Слуги народу". Мовляв, фракція умовно поділена на кілька груп за різними сферами впливу.

Щодо акул – в українському політикумі вже склалася така певна традиція, що опозиційні політичні сили заробляють собі електоральні бали передовсім на критиці влади. Для цього найчастіше використовують саме такі скандали у владних командах.

Виступ Володимира Зеленського у проєкті "Свобода слова Савіка Шустера": дивіться відео