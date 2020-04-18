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      Зеленський порівняв "Слугу народу" з кораблем у шторм, а опозицію – з акулами

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      Зеленський: Зі мною жодна акула не зможе домовитися / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Верховній Раді є багато недоброзичливців, які хочуть потопити корабель монобільшості "Слуги народу". Втім наголосив президент, поки всі довкола хочуть, щоб цей корабель потонув, його подальший шлях залежатиме від кожного зі "слуг".

      З самого початку була надана можливість, аби цей корабель був міцним для кожного члена команди. Його завдання – просто йти вперед. Про це Володимир Зеленський розповів в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

      Важливо Зеленський виступив на "Свободі слова Шустера": головні тези

      Я надав їм можливість. Якщо вони хочуть йти вперед, вони підуть, навіть коли є шторм. Усе залежить від них самих. Та у цьому океані, у Верховній Раді, дуже багато акул,
      – заявив президент.

      За його словами, дуже багато таких "акул" плавають і хочуть домовитися з командою монобільшості. Президент ж особисто запевнив, що з ним жодна акула не зможе домовитися.

      Щодо причин такого бажання потопити корабель "Слуги народу" Володимир Зеленський заявив, що усе через спроможність цієї команди дуже швидко змінювати країну.

      "Корабель" і "акули": що, ймовірно, мав на увазі президент

      Цілком імовірно, що Володимир Зеленський має на увазі скандали, з якими пропрезидентська команда зіштовхується у Верховній Раді. За понад пів року таких було чимало, але не усі з них стосувалися політичних питань.

      Крім того, у засобах масової інформації та колах політичних експертів часто говорять про "різношерстість" депутатів від "Слуги народу". Мовляв, фракція умовно поділена на кілька груп за різними сферами впливу.

      Щодо акул – в українському політикумі вже склалася така певна традиція, що опозиційні політичні сили заробляють собі електоральні бали передовсім на критиці влади. Для цього найчастіше використовують саме такі скандали у владних командах.

      Виступ Володимира Зеленського у проєкті "Свобода слова Савіка Шустера": дивіться відео

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Слуга народу Верховна Рада Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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