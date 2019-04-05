17:10
5 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пиня підсилює армію парапсихологами та шаманами. Автомобільний вандал Путін
      Вєсті Кремля
      23:50, 4 квітня
      Вєсті.UA: Які дебати насправді побачать українці. Добкін теж готується до дебатів
      Вєсті.UA
      20:49, 4 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Секретні об’єкти
      Згадати все
      22:09, 3 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Зеленський – Порошенко: усі відео викликів кандидатів

      273 Читать новость на русском
      Зеленський – Порошенко - відео викликів кандидатів у президенти України 2019
      Порошенко – Зеленський: всі відео / Колаж 24 каналу

      Історія з дебатами між кандидатами у президенти все більше схожа на шоу. Щодня Зеленський і Порошенко викладають у мережу нові відеозвернення одне до одного. Як розгортаються події щодо дебатів – дивіться в роликах кандидатів.

      Ще в середу українці не вірили, що Порошенко погодиться на дебати на стадіоні, а 5 квітня обидва кандидати вже здали аналізи на наркотики та алкоголь.

      Читайте усі подробиці тут: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Усе почалося з того, що президент Петро Порошенко одразу після результатів екзит-полу викликав Володимира Зеленського на дебати. Шоумен прийняв пропозицію, та згодом, у його штабі почали шукати всілякі відмовки. І от 3 квітня у мережі з'явилося перше відео.

      №1. Зеленський поставив Порошенку ультиматум

      У першому ролику, опублікованому 3 квітня, Зеленський запросив Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський". Серед його умов були такі:

      • усі канали мають право транслювати дебати наживо;
      • Порошенко має визнати що він "йде на дебати не з бидлом, не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з клоуном, не з ватніком, а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським
      • кандидати мають пройти медичну експертизу.

      Читайте також: НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати

      Зеленський покликав Порошенка на НСК "Олімпійський": дивіться відео

       

      №2. Відповідь Порошенка: Стадіон, так стадіон

      Вночі 4 квітня Порошенко погодився провести дебати на стадіоні НСК "Олімпійський". Водночас він нагадав шоумену, що правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, та порадив ознайомитися з ним.

      Читайте також: Закон про вибори президента: що потрібно знати про другий тур

      Порошенко відповів Зеленському: відео

      Cтадіон, так стадіон

      Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу.

      Опубліковано Петром Порошенком Середа, 3 квітня 2019 р.

       

      №3. Зеленський запросив Тимошенко в арбітри

      Ввечері 4 квітня неочікувано для всіх Зеленський виклав черговий ролик. Він запропонував екс-кандидатці Юлії Тимошенко бути гарантом "чесних правил" майбутніх дебатів з кандидатом Петром Порошенком. Він дав лідерці "Батьківщини" 24 години (час закінчується о 19:00 5 квітня). Поки що в Тимошенко не визначилися з відповіддю.

      Читайте також: Аналізи у Зеленського брав актор та учасник кулінарного шоу

      Зеленський відповів Порошенку і запросив Тимошенко бути арбітром на дебатах: відео

       

      №4. Порошенко – Зеленському: Будьте мужиком

      Вночі 5 квітня Порошенко вдруге відповів Зеленському. Він закликав "не шукати причин та не ставити умов", а також "ніким не прикриватися".

      Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю,
      – сказав Порошенко в останньому відеоролику.

      Друга відповідь Порошенка Зеленському: дивіться відео

       

      А вже зранку 5 квітня обидва кандидати здали аналізи на вміст алкоголю та наркотиків у крові. Порошенко – в лабораторії НСК "Олімпійський", Зеленський – у Eurolab, приватній клініці свого друга Андрія Пальчевського. Наразі не відомо, чи закінчилася історія з відеозверненнями Зеленського й Порошенка, як бачимо, від кандидатів можна чекати чого завгодно.

      Як відбудуться дебати? І Суспільне, яке має організувати дебати, і НСК "Олімпійський", де кандидати планують їх провести, очікують офіційного рішення ЦВК. До цього немає законних підстав організовувати дебати між Зеленським і Порошенком.

      Згідно з законом, дебати мають відбутися 19 квітня між 19:00 і 22:00. Вони мають тривати не менше 60 хвилин. Кожному кандидатові відводиться однаковий час, вони мають спершу відповісти на запитання ведучого, а згодом – на запитання одне одного.

      blog_ava
      НСК "Олімпійський" назвав умови для проведення дебатів Порошенка і Зеленського
      сьогодні
      12603
      Теги: Новини України Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком Петро Порошенко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибух автівки розвідника у Києві як прояв довгих рук Москви
      сьогодні , 17:00 Вибух автівки розвідника у Києві як прояв довгих рук Москви
      Олексій Чибісов 63
      Відмова від Євробачення, позов проти росіянки і творчість: відверте інтерв'ю з солісткою Lama
      сьогодні , 16:00 Відмова від Євробачення, позов проти росіянки і творчість: відверте інтерв'ю з солісткою Lama
      Юлія Михайлова 826
      Знакомство со страной: какой вызов предстал перед Украиной накануне выборов
      сьогодні , 15:30 Знакомство со страной: какой вызов предстал перед Украиной накануне выборов
      Павло Казарін 257
      Штабы Зеленского и Порошенко пытаются показать, кто альфа
      сьогодні , 15:00 Штабы Зеленского и Порошенко пытаются показать, кто альфа
      Павло Казарін 1031
      Секрет успіху Ахметова: хто сприяє збагаченню олігарха
      сьогодні , 14:30 Секрет успіху Ахметова: хто сприяє збагаченню олігарха
      Вікторія Войціцька 1065
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук