Зеленський – Порошенко: усі відео викликів кандидатів

Історія з дебатами між кандидатами у президенти все більше схожа на шоу. Щодня Зеленський і Порошенко викладають у мережу нові відеозвернення одне до одного. Як розгортаються події щодо дебатів – дивіться в роликах кандидатів.

Ще в середу українці не вірили, що Порошенко погодиться на дебати на стадіоні, а 5 квітня обидва кандидати вже здали аналізи на наркотики та алкоголь.

Читайте усі подробиці тут: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

Усе почалося з того, що президент Петро Порошенко одразу після результатів екзит-полу викликав Володимира Зеленського на дебати. Шоумен прийняв пропозицію, та згодом, у його штабі почали шукати всілякі відмовки. І от 3 квітня у мережі з'явилося перше відео.

№1. Зеленський поставив Порошенку ультиматум

У першому ролику, опублікованому 3 квітня, Зеленський запросив Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський". Серед його умов були такі:

усі канали мають право транслювати дебати наживо;

Порошенко має визнати що він "йде на дебати не з бидлом, не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з клоуном, не з ватніком, а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським

кандидати мають пройти медичну експертизу.

Читайте також: НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати

Зеленський покликав Порошенка на НСК "Олімпійський": дивіться відео

№2. Відповідь Порошенка: Стадіон, так стадіон

Вночі 4 квітня Порошенко погодився провести дебати на стадіоні НСК "Олімпійський". Водночас він нагадав шоумену, що правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, та порадив ознайомитися з ним.

Читайте також: Закон про вибори президента: що потрібно знати про другий тур

Порошенко відповів Зеленському: відео

Cтадіон, так стадіон Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. Опубліковано Петром Порошенком Середа, 3 квітня 2019 р.

№3. Зеленський запросив Тимошенко в арбітри

Ввечері 4 квітня неочікувано для всіх Зеленський виклав черговий ролик. Він запропонував екс-кандидатці Юлії Тимошенко бути гарантом "чесних правил" майбутніх дебатів з кандидатом Петром Порошенком. Він дав лідерці "Батьківщини" 24 години (час закінчується о 19:00 5 квітня). Поки що в Тимошенко не визначилися з відповіддю.

Читайте також: Аналізи у Зеленського брав актор та учасник кулінарного шоу

Зеленський відповів Порошенку і запросив Тимошенко бути арбітром на дебатах: відео

№4. Порошенко – Зеленському: Будьте мужиком

Вночі 5 квітня Порошенко вдруге відповів Зеленському. Він закликав "не шукати причин та не ставити умов", а також "ніким не прикриватися".

Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю,

– сказав Порошенко в останньому відеоролику.

Друга відповідь Порошенка Зеленському: дивіться відео

А вже зранку 5 квітня обидва кандидати здали аналізи на вміст алкоголю та наркотиків у крові. Порошенко – в лабораторії НСК "Олімпійський", Зеленський – у Eurolab, приватній клініці свого друга Андрія Пальчевського. Наразі не відомо, чи закінчилася історія з відеозверненнями Зеленського й Порошенка, як бачимо, від кандидатів можна чекати чого завгодно.

Як відбудуться дебати? І Суспільне, яке має організувати дебати, і НСК "Олімпійський", де кандидати планують їх провести, очікують офіційного рішення ЦВК. До цього немає законних підстав організовувати дебати між Зеленським і Порошенком.



Згідно з законом, дебати мають відбутися 19 квітня між 19:00 і 22:00. Вони мають тривати не менше 60 хвилин. Кожному кандидатові відводиться однаковий час, вони мають спершу відповісти на запитання ведучого, а згодом – на запитання одне одного.